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Engelli babasından sürücülere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kaldırımlara engelliler için yapılan rampanın önünü kapatan sürücülere bir engelli babası tepki gösterdi.Akülü sandalyesi ile babasının iş yerine gidecekken sürücülerin kaldırım önüne park ettiğini gören 33 yaşındaki Cihan Öner bir müddet yol kenarında babasını bekledi.

Engelli babasından sürücülere tepki

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kaldırımlara engelliler için yapılan rampanın önünü kapatan sürücülere bir engelli babası tepki gösterdi.
Akülü sandalyesi ile babasının iş yerine gidecekken sürücülerin kaldırım önüne park ettiğini gören 33 yaşındaki Cihan Öner bir müddet yol kenarında babasını bekledi. Oğlunu yol kenarında akülü aracıyla gören baba Türkan Öner, "Sevgili dostlar ilçede yaşadığımız sorunu görüyorsunuz . Engelli girişine araç park etmiş oğlumuz kaldırıma çıkamamaktadır" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

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