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  4. Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 00:04 | Son Güncelleme

Mardin'de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3'üncü Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yarın oynayacağı Kızıltepespor maçı için Mardin'e gelen oyuncularının taşındığı minibüs, Mardin- Diyarbakır yolu Akres mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı trafik kazası

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