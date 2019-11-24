HABER

Engelli bireyden öğretmenlere muhteşem klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 19:00 | Son Güncelleme

Fiziksel engeli olan 35 yaşındaki Volkan Dilmaç, öğretmenler için hazırladığı klibi 24 Kasım’da öğretmenlere hediye etti.Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşan, fiziksel engelli olan Volkan Dilmaç, tamamen kendi becerileriyle hazırladığı video klibi öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Fiziksel engeli olan 35 yaşındaki Volkan Dilmaç, öğretmenler için hazırladığı klibi 24 Kasım’da öğretmenlere hediye etti.
Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşan, fiziksel engelli olan Volkan Dilmaç, tamamen kendi becerileriyle hazırladığı video klibi öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan 35 yaşındaki Volkan Dilmaç, ilçede müzik öğretmenliği yapan Oğuzhan Bektaşoğlu ile birlikte güzel bir projeye imza attı. İlçedeki bazı öğretmenlerin oynadığı klipte, yine ilçedeki okullara gidilerek farklı açılardan görüntüler alındı. Bir araya getirilen videolarda öğretmen marşı okundu.
Projenin müzikal kısmıyla ilgilenen müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu yaptığı açıklamada engelli bireylere şans verilmesi gerektiğini ve kendilerini sosyal anlamda gösterebilmeleri için onlara yardımcı olunması gerektiğini ifade etti. Bektaşoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın desteklediği ’Engelleri Müzikle Aşıyorum’ projesini yürütüyoruz. Projemize kardeş bir klip hazırlamak istedik. Yönetmenliğini tamamen Volkan Bey yaptı. Çekimini, montajını her şeyi tamamen kendisi yaptı. Bende stüdyo çalışması ve aranje kısmına baktım. İlçemizde bulunan 25 okul, 3 tane de kurumda çekim yaptık. Klipteki arkadaşlarımız profesyonel değil. Bazılar beden eğitimi öğretmeni, bazıları emeklilik yaşına gelmiş öğretmenlerimiz. Engel tanımayan arkadaşlarımız için söylüyorum, Volkan bey birçok arkadaşımız için örnek teşkil ediyor. Engelli arkadaşlarımızın neler yapabileceğini göstermekte. Ben kendim buna bizzat şahit oldum. Otizmli bir öğrencimiz bir seferde şarkıyı ezberlediğine şahit oldum. Onlara şans vermemiz gerekir. Kendilerini sosyal anlamda ifade etmeleri için bizler de onlara yardımcı olmamız gerekir” dedi.
Projenin tüm görsel işlerini tamamen kendisi yapan fiziksel engelli Volkan Dilmaç ise, “Sevgili hocam bana bir şey yapalım dediğinde hemen yapalım dedim. Ben İlçe Milli Eğitim’de memur olarak çalışıyorum. Memur olmadan önce medya işleriyle uğraştım. Çeşitli programlar öğrendim, kameralarla uğraştım, kamera arkasında oldum. Bunlar bildiğim işler. Projemiz çok iyi oldu. Her okula gittik. Okullarda iki, üç açıdan farklı görüntüler aldık. Bir aya yakın çalışma yaptık. Yorulduk ama değdi” şeklinde konuştu

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldüBaşıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü
Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet ettiEsenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısı

Törene damga vurdu! 'Öğretmen gibi otur'

Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem!

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.