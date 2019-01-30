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Engelli bireyler file örüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR ortaklığı ile açılan iş eğitim kursuna katılan kursiyerler file örüyor.Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretli verilmesine dair uygulaması sonrasında fileler tekrar hayata girdi.

Engelli bireyler file örüyor

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR ortaklığı ile açılan iş eğitim kursuna katılan kursiyerler file örüyor.
Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretli verilmesine dair uygulaması sonrasında fileler tekrar hayata girdi. Daha temiz bir Türkiye için hayata geçirilen uygulama sonrasında artık vatandaşlar file ve bez torbası kullanmaya başladı. Bakanlık, ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde uygulamaya koyduğu çalışma çerçevesinde yeni bir iş alanı daha ortaya çıkıyor. Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi de ’Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek amacıyla file örme kursu açtı. Engeliler merkezinde öğrenim gören 13 kursiyer kurs öğreticisi Nilüfer Baştürk nezaretinde file örüyor.
Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Asiye Ceylan, "Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile İŞKUR ortaklığı ile bu kursu açtık" dedi.
Haftada 5 gün boyunca değişik alanlarda kursiyerlere eğitim verdiklerini de aktaran Ceylan, "Merkezimizde şu anda 35 öğrencimiz var ve 13 öğrencimiz file kursuna katılıyor. 3 ay sürecek olan kursta, kursiyerlere hafta da bir gün sabah 09.00-12.00 arasında eğitim veriliyor. İŞKUR’la yaptığımız bu ortak çalışma sonrasında kurs süresi boyunca kursiyerlere asgari ücret üzerinden ücretlendirme yapılacak, ayrıca sağlık sigortası da yapılıyor" dedi.
Projesinin süresinin 3 ay olduğunu ve 31 Mart 2019’da sona ereceğini de aktaran Ceylan, "Kursiyerler burada öğrendikleri bilgiler sonrasında yaptıkları fileleri satacaklar" ifadelerine yer verdi.

Engelli bireyler file örüyor

Engelli bireyler file örüyor

Engelli bireyler file örüyor

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