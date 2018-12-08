Engelli bireyler için STK’ların önemini konuştular

LEFKE, (DHA) - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından ‘Engelliler için Politikalar ve Yasal Düzenlemeleri Oluşturmada Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) Rolü’ konulu panel gerçekleştirildi.

LAÜ’de düzenlenen panele, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda konuşmacı olarak katıldı.

İki aşamada gerçekleşen panelde, ilk olarak STK temsilcileri, STK’ların kuruluşları, yapılanmaları ve düzenlemiş oldukları etkinlikler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

AMAÇLARI SORUN ÇÖZMEK

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, derneklerinin 1988 yılında kurulduğunu, kuruluş amacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki fiziksel engellileri tespit etmek; onların yasal temsilciliğini yürütmek; şanslarının eşitlenmesi ilkesi doğrultusunda çalışmak; sorunlarını çözmek; maddi ve manevi destek sağlamak; eğitmek ve rehabilite etmek; kamuoyu yaratmak; tıbbi malzeme gereksinimlerini sağlamak; yasal düzenlemelerin ve standartların ülkemizde de kabulünü ve yerleşmesini sağlamak; engellilerin topluma entegrasyonunu sağlamak olduğunu söyleyerek, kuruluşlarından itibaren yaptıkları etkinlikleri açıkladı.

‘YAŞAM EVİ’ İŞ ORTAMINA KATILIMLARINI DESTEKLEYECEK

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, başkanlık yaptığı gönüllü kuruluşun 18 yaş üstü engelli bireylerin, bakım, eğitim ve bağımsız olarak ailelerine yük olmadan yaşayabilecekleri Engelsiz Yaşam evi projesini, projenin geçirdiği aşamaları ve ikinci etap inşaat bittikten sonra KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak merkezin nasıl yürütüleceği konusunda bilgiler verdi. Projenin amacının, farklı gelişen bireylerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum becerilerini ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak olduğunu söyleyen Kaner, “Amacımız yaratılacak olan güvenli çevrede, kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlayarak topluma katılımlarını daha güçlü hale getirmektir” dedi. Kaner, Yaşam Evi projesinin bir diğer amacının ise, bünyesindeki atölyeler sayesinde yaratacağı korumalı iş olanakları ile farklı gelişen bireylerin, iş ortamına katılımlarını destekleyerek, hem kendilerine güvenlerinin artmasını hem de toplum içerisinde üretken bireyler olarak yer almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, derneğin amacının zihinsel engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak; tam donanımlı bir rehabilitasyon merkezi kurmak için çalışmalar yapmak; ailesi vefat etmiş zihinsel engellilerin devlet koruması altına girmesini sağlamak olduğunu belirterek, değişik özel eğitim merkezlerine yaptıkları sponsor destekli yardımları açıkladı.

En yeni kurulan Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarla ilgili olarak ailelerin içinde bulunduğu güç koşulların üstesinden gelmek, çocuklarının eğitimini kaynaştırma ortamında sağlamak amacıyla örgütlendiklerini açıklayarak, tüm gönüllü kuruluşlardan destek istedi.

Son olarak Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, KKTC’de en eski kurulmuş STK olduklarını, geçirdikleri aşamaları ve en önemli konunun engelli bireylerin ailelerinin çocuklarıyla ilgili bilgi eksiği olduğunu, ailelerin güç birliği yapmaları gerektiğini STK’ların bir konfederasyon çatısı altında daha da güçleneceğini açıkladı.

ÖNCELİK AİLENİN EĞİTİMİNDE

Panelin ikinci aşamasında ise, engelliler için politika ve yasal düzenlemeler oluşturulmasında STK’ların rolü ve yeri ile ilgili tartışmalar yapılarak, STK’ların güç birliği oluşturulduğunda politikaları oluşturmada daha etkili olacakları belirlendi. Temel olarak tüm engelli bireylerin ailelerine aile eğitimlerinin öncelikle ve özellikle LAÜ özel eğitim bölümünce verilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Panel, panelistlerin öğrencilerden gelen sorularını yanıtlanmasının ardından sona erdi.



