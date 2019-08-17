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Engelli bireyler şampiyonluğa gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan bireyler, merkezde spor yaparken aynı zamanda branşlarında uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor.

ANKARA'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan bireyler, merkezde spor yaparken aynı zamanda branşlarında uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. 2008 yılından beri bu merkezde yaşayan zihinsel engelli Ayşegül Tahtakale (31) ulusal ve uluslararası yarışmalarda gülle atmada toplam 20 madalya kazandı.
1988 yılında hizmete açılan, Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezi olan Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, duyusal, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylere destek sağlıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin yanında engelli bireyler, iş ve meşguliyet atölyeleri, sera ile spor salonu gibi faaliyetlere de katılıyor.
'101 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR'
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu adına lisanslı sporcuları olduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Beken, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, bocce, yüzme, kayak gibi tüm branşlarda yarışmalara katıldıklarını söyledi. Beken, 300-400 arasında engelli insana beden eğitimi dersi verdiğini ve 101 tane lisanslı sporcuları olduğunu belirtti. Bütün branşlarda dereceye girdiklerini ifade eden Beken, Türkiye’de voleybol, basketbol, kayak, atletizm gibi dallarda ilk üç derecesine giren sporcularının olduğunu ifade etti.
20 ADET MADALYASI VAR
2008 yılından bu yana kurumda yaşayan zihinsel engelli Ayşegül Tahtakale güllede, Türkiye'yi İtalya, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere ve Rusya'da Türkiye'yi temsil etti. Tahtakale, bu yarışmalarda 20 madalya kazandı. 2008 yılından beri Ayşegül ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Beken, "Ayşegül’ün öncesinde altyapısı vardı, 2010 yılında Türkiye’de kamplara katıldıktan sonra, 2011 yılında ilk defa İtalya’da yarışmalara katıldık. 2012 yılında Hırvatistan Atletizm Şampiyonası’nda paralimpik elemeyi geçen ilk sporcu oldu ve ikinci olarak ayrıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcularla röportaj

-Eğitmenlerle röportaj

-Bocce detay

-Gülle atma detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Merve ELMACI- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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