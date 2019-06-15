HABER

"Engelli bireylere yardım hepimizin görevidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tacikistan'da Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu: - "Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir" - "Bu merkez, Tacikistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Böylesine hassas bir konuda Türkiye olarak bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan ötürü ayrıca mutluyuz"

DUŞANBE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir." dedi.

Emine Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Emine Erdoğan, Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda ile birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Emine Erdoğan, sözlerine, "Dost ve kardeş ülke Tacikistan'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, Türk halkının içten selamlarını iletiyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimiz için kurduğumuz rehabilitasyon merkezinin açılışı vesilesiyle bir aradayız." diyerek başladı.

Bu merkezin manevi anlamı kadar hayata katacağı değerin de çok büyük olacağına inandığını belirten Emine Erdoğan, Hz. Mevlana'nın, doğduğu bu topraklardan Konya'ya göç ederken yol boyunca ilahi aşkın, kardeşliğin ve dostluğun izlerini bıraktığını ifade etti.

Tacikistan'la olan ilişkilerde bu ayak izlerini takip ederek yol katettiklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, Türkiye ve Tacikistan arasındaki güçlü dostluk duygularının bir tezahürüdür." diye konuştu.

- "Bu merkez Tacikistan'da ilk olma özelliğini taşıyor"

Emine Erdoğan, uzun yıllardır Türkiye'de kazandıkları deneyimleri TİKA aracılığıyla dost Tacikistan'la paylaştıklarının altını çizdi.

Bugüne kadar sağlık ve eğitim alanında gerçekleştirdikleri 300'ü aşkın projenin, kendileri için istediklerini dostları için de istedikleri gerçeğinin ispatı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla böyle bir merkezi hayata geçirmek, devletlerarası ilişkinin çok ötesinde, mutluluğu dostlarımızla ortak bir payda haline getirmektir. Bildiğiniz gibi bu merkez Tacikistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Böylesine hassas bir konuda Türkiye olarak bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan ötürü ayrıca mutluyuz.

Kendi ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan tebessümü, buradaki kardeşlerimize de hediye etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi toplumların güçlenmesi, o toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle doğrudan alakalıdır. Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir. Bu merkezin birçok hayatı değiştireceğine yürekten inanıyorum. Birçok Tacik kardeşimiz hayallerini gerçekleştirme yolunda inşallah büyük adımlar atacaklar."

Emine Erdoğan, bu merkezin hayat bulmasında emeği geçen herkese, özellikle Türkiye'nin dostluk duygularını tüm dünyaya taşıyan TİKA'ya şükranlarını sunarken, Tacikistan makamlarına bu dostluk köprüsüne vesile oldukları için de teşekkürlerini iletti.

Konuşması sonrasında merkezin açılışını yapan Emine Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Kimlik yerine ehliyetle gelen adaylar sınava alınmadıKimlik yerine ehliyetle gelen adaylar sınava alınmadı
Karlıova'da 105 yaşındaki şehit annesine kaymakamdan ziyaretKarlıova'da 105 yaşındaki şehit annesine kaymakamdan ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CICA emine erdoğan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı tika

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.