HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 14:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında yaşanan olay sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Fırat Kaya engelli bir kişi eşcinsel olduğu gerekçesiyle dövüp o anları sosyal medyadan paylaştı. Serbest bırakılınca gündem olup yeniden tutuklandı. İşte o caninin 2 ay önce hapisten kaçtığı belirlendi. Ekipler Fırat Kaya'yı evinde uyurken yakalandı. Saldırganın 25 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Kocaeli'nde, kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi, eşcinsel olduğu gerekçesiyle dövüp uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla yargılandığı davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', ‘Hakaret’ ve ‘Yağma’ suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fırat Kaya (38), 2 ay önce tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi’nden firar etti. Ekiplerin çalışmasıyla Yalova’daki evinde uyurken yakalanan Kaya’nın, 5 ilde işlediği 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

BOLU’DA-CEZAEVINDEN-KACTI-YALOVA’DAKI-E_442032_130469

HEM PARASINI ALDI HEM DÖVDÜ

Olay, 22 Mart 2021’de İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınarak dövüldü.

BOLU’DA-CEZAEVINDEN-KACTI-YALOVA’DAKI-E_442033_130469

BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Fırat Kaya, Engin E.’yi darbettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin ‘Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu’ kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 5'er yıl, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl 6'şar ay, ‘Hakaret’ suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11’er ay hapis cezası verdi. Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.’nın ‘Yağma’ suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

BOLU’DA-CEZAEVINDEN-KACTI-YALOVA’DAKI-E_442050_130469

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUNCA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, sosyal medyada tepkilere neden olan karara, Cumhuriyet savcısı da itiraz etti. Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Kaya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

BOLU’DA-CEZAEVINDEN-KACTI-YALOVA’DAKI-E_442051_130469

İKİ AY ÖNCE FİRAR ETTİ! UYKUDA YAKALANDI

Fırat Kaya, cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere gönderildiği Bolu Açık Cezaevi’nden 2 ay önce kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte kaldığı evde uyurken yakalandı. Tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Kaya’nın, birlikte yaşadığı engelli kız arkadaşına da şiddet uyguladığı ve 5 ilde işlediği, aralarında ‘Birden fazla kişi tarafından silahla yağma’, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Yaralama’nın da olduğu 8 ayrı suçtan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. (DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kocaeli dayak engelli eşcinsel
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Narin cinayetinde yeni görüntü çıktı! Net bir şekilde tespit edildi! Görüntülerdeki kişi Salim Güran

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Erdoğan'dan 'Silahları gömün' çıkışı: "Karşımızdaki tablo umut vermiyor"

Erdoğan'dan 'Silahları gömün' çıkışı: "Karşımızdaki tablo umut vermiyor"

Bakan Tekin İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

Bakan Tekin İmamoğlu için açtı ağzını yumdu gözünü: Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.