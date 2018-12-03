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Engelli çalıştırma oranının artırılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, özel ve kamuda yüzde 3 olan engelli çalıştırma zorunluluğunun yüzde 5'e çıkarılması için kanun teklifi verdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, özel ve kamuda yüzde 3 olan engelli çalıştırma zorunluluğunun yüzde 5'e çıkarılması için kanun teklifi verdi.

Adıgüzel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Bugünün farkındalık günü olduğunu dile getiren Adıgüzel, TÜİK'in çalışmasına göre, Türkiye'de en az bir yönden engelli olduğunu beyan edenlerin oranının yüzde 6,9 olduğunu kaydetti.

Adıgüzel, engellilerin sorunları bulunduğunu belirterek, birçok kamu ve özel binasında, yollarda, toplu taşım araçlarında, otoparklarda, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımda engellerin olduğunu söyledi. Adıgüzel, bunların yanı sıra engellilerin en önemli sorununun işsizlik olduğunu söyledi.

Kamu ve özelde 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu anlatan Adıgüzel, engelli KPSS'sine giren engelli vatandaşlardan, kamu kurumlarında yeterli alım yapılmadığı yönünde şikayet aldıklarını savundu.

Adıgüzel, tüm kamu kurumlarında 11 bin 317 engelli kadrosunun boş olduğunu ifade etti.

Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi verdiğini bildiren Adıgüzel, özel sektörde ve devlet memuru statüsünde yüzde 3, kamuda işçi statüsünde yüzde 4 olan engelli çalıştırma zorunluluğunun yüzde 5'e çıkarılmasını istediğini anlattı.

Adıgüzel, "Bu yapıldığında ülkemizde milyonlarca insana bir umut kapısı aranacaktır. Sosyal devlet ilkesi lafla olmaz. Hepimiz birer engelli adayıyız." dedi.

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