Engelli çalıştırmamanın cezası, çalıştırmaktan daha maliyetli

İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank, 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin engelli çalıştırma mecburiyeti olduğunu hatırlatarak, “Engelli çalıştıran kurumlara sağlanan birçok kolaylık ve teşvik mevcut. Belirtilen oranda engelli çalıştırmayan kurumlar için ceza rakamı, her birey ve her ay için 3 bin 250 lira. Bu ceza, engelli bir bireyi çalıştırmanın maliyetinden daha yüksek” dedi.

Engelliler İçin İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, Engel-siz Yaşam Derneği, Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü işbirliği ve İŞKUR’un desteğiyle Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Engel-siz Yaşam Derneği Başkanı Gülgün Yorgancılar, Avrupa Birliğince desteklenen “Birlikte: Yerel STÖ’ler İçin Kurumsal Destek Programı” kapsamında etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yetişkin engellilerin sosyal hayata dahil, öz güvenli, nitelikli bireyler olması amacıyla kurulan derneğimiz, ilk günden itibaren istihdamı artırmak, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için projeler gerçekleştiriyor. İstihdamı çok önemsiyoruz. Çünkü ancak ekonomik açıdan özgür olan bir birey, hayatın her alanında olmayı başarabilir” dedi.

Engellilerle ilgili proje yapma konusunda biraz geride kaldıklarını belirten PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu, özellikle insan kaynakları yöneticilerinin daha fazla üyeleri olduğu PERYÖN’de, engelliler için yapılan kariyer fuarı, zihinsel engellilerin üretime katıldığı Manisa’daki Zeki Projesi gibi birçok iyi uygulama örneklerinin de bulunduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, “PERYÖN olarak, engelli istihdamını artırmak için önerilere, dernek, okul ve STK’larla işbirliğine her zaman hazırız. 2019-20 döneminde bunu gerçekleştirmek isteriz” diye konuştu.