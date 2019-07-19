Engelli çalıştırmayanın ödediği ceza, engelliye iş kaynağı oldu

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerin, istihdam etmedikleri her işçi ve her ay için ödediği idari para cezaları, bu dezavantajlı grupların istihdamında kaynak olarak kullanılıyor. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bugüne kadar engellilere yönelik 2 bin 258 projeye yaklaşık 112 milyon 586 bin lira kaynak aktarıldı.

AA muhabirinin, İŞKUR Genel Müdürlüğünce, nadir görülen hastalıklarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonuna sunulan rapordan derlediği bilgiye göre, İŞKUR, engelli istihdamına yönelik birçok önemli projeyi hayata geçiriyor.

İşverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde 3 engelli, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerlerde istihdam etmeleri gerekiyor.

Engelli ve eski hükümlü istidam etmeyen işveren veya işveren vekiline, çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ile çalıştırmadığı her ay için idari para cezası veriliyor. 2019 yılı için 3 bin 250 lira olarak belirlenen bu cezadan hiçbir kamu kurumu muaf tutulmuyor.