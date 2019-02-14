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Engelli çift evlenebilmek için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

Adana’da yüzde 80 engelli olan Reşit Türkmenoğlu ile Ayşegül Leblebicioğlu çifti dünya evine girebilmek için yardımseverlerden yardım bekliyor.

Engelli çift evlenebilmek için yardım bekliyor

Adana’da yüzde 80 engelli olan Reşit Türkmenoğlu ile Ayşegül Leblebicioğlu çifti dünya evine girebilmek için yardımseverlerden yardım bekliyor. En büyük hayalinin beyaz gelinlik giymek olduğunu belirten Ayşegül Leblebicioğlu, hayalinin gerçekleşeceği o anı bekliyor.
Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Reşit Türkmenoğlu (43) ile Ayşegül Leblebicioğlu (38) çifti, arkadaşlarının tanıştırmasıyla birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Daha sonra ailelerini de tanıştıran çift, birbirlerine uygun olduklarına karar verdi. Çocukken geçirdikleri ateşli hastalık sonrası felç kalan engelli çift, 3 ay önce nişanlandı. Hayatlarını birleştirmek ve birbirlerinin eli ayağı olmak isteyen çift, düğün yapabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.
2 buçuk yaşındayken geçirdiği hastalık sonrası yüzde 80 engelli kalan ve bu zamana kadar engelli maaşı almayan Reşit Türkmenoğlu, bir konfeksiyon fabrikasında çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl emekli olan Türkmenoğlu, hayatını birleştirmek istediği Ayşegül Leblebicioğlu ile dünya evine girebilmek için yardım beklediklerini ifade etti. Türkmenoğlu, "Arkadaşlarımız vesilesiyle tanıştık. Daha sonra ailelerimizle bir araya geldik. Ayşegül’ü ilk gördüğümde beğendim. Aileler de tanışınca uygun olduğumuzu anladık ve evlenmeye karar verdik. 3 ay önce de kendi aramızda bir nişan yaptık" dedi.
1 yaşındayken nişanlısı Reşit Türkmenoğlu gibi ateşli hastalık geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayşegül Leblebicioğlu, çocukluktan beri en büyük hayali olan beyaz gelinliği giyebilmek için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. Leblebicioğlu, ailesinin her zaman yanında olamayacağını, bunun için de evlenmeyi düşündüğünü belirterek, "Reşit’i ilk gördüğümde ona ısındım ve adeta kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissettim. Bir yuvam olsun, evimde eşimle birlikte olayım istedim. Sonra evlenmeye karar verdik. Elimizden geldiğince eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık ama hala alınacak şeyler var. Bunun için de hayırseverlere sesleniyoruz. İnşallah elimizden tutan biri olur" diye konuştu.
Leblebicioğlu, bu zamana kadar tekerlekli sandalyeye binmesine ve bir yerlere gitmesine ailesinin yardımcı olduğunu ancak bundan sonra ailesinin yanında olamayacağı için bir akülü arabanın eli ayağı olacağını söyledi.

Engelli çift evlenebilmek için yardım bekliyor

Engelli çift evlenebilmek için yardım bekliyor

Engelli çift evlenebilmek için yardım bekliyor

Engelli çift evlenebilmek için yardım bekliyor

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