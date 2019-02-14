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Engelli çiftler, Boğaz'da Sevgililer Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde "Aşk engel tanımaz" sloganıyla düzenlenen programda 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan engelli çiftler, Boğaz turunda eğlendi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde "Aşk engel tanımaz" sloganıyla düzenlenen programla engelli çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Boğaz turunda eğlenerek kutladı.

Etkinlik kapsamında Üsküdar Sahili'nde Valide Sultan Gemisi'nde bir araya gelen 125 engelli çift, Sevgililer Günü'nü Boğaz turu eşliğinde geçirdi. Engellilerden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla eğlenen çiftler, eğlenceli vakit geçirdi. Engelli çiftlere gül dağıtılan programda, 25 ve 30 yıllık evli çiftler de pasta keserek, kutlama yaptı.

Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çiftlerle sohbet edip çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutladı. Sevgililer Günü'nde engelli çiftleri bir araya getirerek, sevginin, şartlar ne olursa olsun engel tanımadığını ortaya koyan önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günleri gibi özel günlerin en anlamlıları arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde engelli vatandaşlarımızı buluşturarak, koşulsuz sevginin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün burada bir araya gelen çiftlerimiz, her türlü engeli yıkıp, birbirlerini koşulsuz severek bize çok büyük bir örnek oluyorlar. Hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirlerinden asla vazgeçmeyen bu çiftlerimizden alacağımız çok büyük dersler var. Hepsine büyük bir saygı duyuyoruz."

- Aşk engel tanımıyor

AA muhabirine konuşan engelli çiftler, evliliklerini ve aşklarını anlattı.

Programa katılan 31 yıllık evli çift Perihan-Mehmet Eğri, akrabalar aracılığıyla görücü usulüyle evlendiklerini ve uzun yıllardır evliliklerinin sürdüğünü belirtti. Görme engelinin 14 yaşından sonra oluştuğunu dile getiren Mehmet Eğri, 2 çocuklarının da olduğunu ve çok mutlu yaşadıklarını söyledi. Eğri, "Çok mutlu ve memnunuz. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Mutlu evliliğimizin sırrı, anlayış, sevgi ve saygı. Tüm çiftlerin de mutlulukları daim olsun." diye konuştu.

Perihan Eğri de, "Çok mutluyum. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun." dedi.

Emine -Mustafa Korkmaz çifti de "Mutluyuz. 14 Şubat Sevgililer Günü tüm çiftlerin kutlu olsun. Evlilik acısı ve tatlısıyla çok güzel." ifadelerini kullandı.

Emine Korkmaz da, "Evliliğimizde karşılıklı anlayış, sevgi ve saygıyı bırakmadık. Birbirimizi seviyoruz. Nice 15 yıllara." dedi.

Zeynep-Recep Okutan çifti ise, 30 yıldır evli olduklarını ve 2 çocuklarıyla mutlu bir beraberlik sürdürdüklerini anlattı. Recep Okutan duygularını şöyle dile getirdi:

"Hayata şeffaf bakmak gerekiyor. Eşim benim sırdaşım, dertlerimi paylaştığım sevdiğim biri. Bize her gün Sevgililer Günü. Çiftler 14 Şubat'ı her gün yaşasın."

Zeynep Okutan da, "Eşimi seviyorum. Evli çiftler, sevgi ve saygılarını birbirlerine karşı yitirmesinler. Özel günler başka oluyor. Aşkın hiçbir zaman engeli yok." değerlendirmesinde bulundu.

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