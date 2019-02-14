Engelli çiftler, Boğaz'da Sevgililer Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde "Aşk engel tanımaz" sloganıyla düzenlenen programla engelli çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Boğaz turunda eğlenerek kutladı.

Etkinlik kapsamında Üsküdar Sahili'nde Valide Sultan Gemisi'nde bir araya gelen 125 engelli çift, Sevgililer Günü'nü Boğaz turu eşliğinde geçirdi. Engellilerden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla eğlenen çiftler, eğlenceli vakit geçirdi. Engelli çiftlere gül dağıtılan programda, 25 ve 30 yıllık evli çiftler de pasta keserek, kutlama yaptı.

Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çiftlerle sohbet edip çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutladı. Sevgililer Günü'nde engelli çiftleri bir araya getirerek, sevginin, şartlar ne olursa olsun engel tanımadığını ortaya koyan önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günleri gibi özel günlerin en anlamlıları arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde engelli vatandaşlarımızı buluşturarak, koşulsuz sevginin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün burada bir araya gelen çiftlerimiz, her türlü engeli yıkıp, birbirlerini koşulsuz severek bize çok büyük bir örnek oluyorlar. Hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirlerinden asla vazgeçmeyen bu çiftlerimizden alacağımız çok büyük dersler var. Hepsine büyük bir saygı duyuyoruz."