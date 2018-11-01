HABER

Engelli çocuğa cinsel istismardan yargılanan sanık: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, M.A.

Mustafa KANLI/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'te, M.A. (17) isimli zihinsel engelli erkek çocuğuna tarlada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.B. (20), hakim karşısına çıkarıldı. İ.B., savunmasında, "Olay günü alkollüydüm, bir şey hatırlamıyorum" dedi. Olay, 10 Eylül 2017 tarihinde, Nizip ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B., iddiaya göre, tarlaya götürdüğü yüzde 74 zihinsel engelli İ.B. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Ailenin durumdan haberdar olup, şikayetçi olması üzerine İ.B., olay gönü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 1 gün sonra adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nizip Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Davanın ilk duruşması, Nizip Adliyesi'nde görüldü. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.B. ve avukatı ile mağdur M.A., ailesi ve avukatı katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan'ın da katıldığı duruşmada İ.B.'nin savunması alındı. İ.B., "Olay günü alkollüydüm ve bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Duruşması sonrası açıklama yapan M.A.'nın babası Cuma A., "Köyde dışarı çıkamıyorum. Kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Yüzde 74 zihinsel engelli engelli çocuğuma cinsel istismarda bulunuldu. İnsanlıktan nasibini almamış bu insanın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum" dedi. M.A.'nın annesi İrfan A. ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi adliyedeFETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi adliyede
Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik ettiKatil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti

Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti

Tarlada erkek çocuğuna tecavüz etti! Şoke eden savunma

Tarlada erkek çocuğuna tecavüz etti! Şoke eden savunma

Muhteşem görseliyle Wynyard Tren İstasyonu

Muhteşem görseliyle Wynyard Tren İstasyonu

Ay Piramidi’nin altında gizli tünel bulundu

Ay Piramidi’nin altında gizli tünel bulundu

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İstanbul'u cadılar bastı! Görenler inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.