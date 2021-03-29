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Engelli çocuğu olan yaşlı çift, yangın sonrası evsiz kaldı

29.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın sonucu bir aile evsiz kaldı.Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Sinitli Mahallesi’nde meydana geldi.

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın sonucu bir aile evsiz kaldı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Sinitli Mahallesi’nde meydana geldi. İlyas Ü. (77), Yaşar H. (76) ve Engin Ü.’nün (36) yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın bir anda tüm evi sardı. Komşuların yangını fark etmesi ile ev sakinleri dışarı çıkarken can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürülüğüne bağlı ekipler tarafından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocuklarının engelli olduğu öğrenilen yaşlı çift, yangın sonrası evsiz kaldı. Aile bireylerinin geçici olarak akrabalarında kalacağı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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