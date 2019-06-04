HABER

Engelli çocuğu süt içsin diye borçla aldığı keçileri kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun süt içmesi için borçlanarak aldığı 4 adet keçi kayboldu.İlçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde ikamet eden ve gündelik işlerle evini geçindiren İsmail Karaboğa, 2,5 yaşındaki engelli oğlu süt içebilsin diye 4 adet keçi aldı.

Engelli çocuğu süt içsin diye borçla aldığı keçileri kayboldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun süt içmesi için borçlanarak aldığı 4 adet keçi kayboldu.
İlçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde ikamet eden ve gündelik işlerle evini geçindiren İsmail Karaboğa, 2,5 yaşındaki engelli oğlu süt içebilsin diye 4 adet keçi aldı. İnek sütü içemeyen çocuğu için 2 bin 500 lira borçlanarak aldığı hayvanları mahallede ve tarlalarda besleyen Karaboğa, keçilerini otlatmak istedi. Evinin bahçesine giren Karaboğa, hayvanlarını göremeyince çevrede arama yaptı. Aile fertleri ve komşuları ile birlikte keçilerin gidebileceği tarla, nehir kenarı ve dağ eteklerini arayan Karaboğa, herhangi bir ize rastlayamayınca durumu polise bildirdi.
Henüz 2,5 yaşındaki engelli oğlunun sadece keçi sütü içebildiğini anlatan İsmail Karaboğa, “Engelli oğlum var. Keçi sütünden başka süt içemiyor. Ben de bu yüzden borçlanıp 2 bin 500 TL’ye 4 adet keçi aldım. Sağıp sütünü oğluma içiriyorduk. Pazar günü birdenbire keçilerimiz kayboldu. Çalındı mı, kaçtılar mı bilmiyoruz. Ama en ufak bir iz, emare bulamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Keçilerimin yerini bilenlerin ya da görenlerin insanlık adına kolluk kuvvetlerimize ya da bizlere bildirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Kameradaki motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalandıKameradaki motosiklet hırsızlığının şüphelileri yakalandı
İzmir’den çaldıkları buzağıları Manisa’da bırakıp kaçtılarİzmir’den çaldıkları buzağıları Manisa’da bırakıp kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.