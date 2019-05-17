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Engelli çocuğun AVM hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, bedensel engelli Rızgar Tezel'in (9) AVM'de vakit geçirme hayali, 'Çocuklar üşümesin' adlı platform üyeleri, tarafından gerçekleştirildi.

Engelli çocuğun AVM hayali gerçek oldu

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR'da, bedensel engelli Rızgar Tezel'in (9) AVM'de vakit geçirme hayali, 'Çocuklar üşümesin' adlı platform üyeleri, tarafından gerçekleştirildi. Tüm gününü AVM'de geçiren Rızgar, doyasıya eğlendi.
Diyarbakır'da bedensel engelli Rızgar Tezel'in alışveriş merkezinde gezme hayali 'Çocuklar üşümesin' grubu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tek hayali AVM'de doyasıya bir gün geçirmek ve oyun parkında oyun oynamak olan Rızgar'a sürpriz yapan gönüllüler, kentteki AVM ile anlaştı. Gönüllülerin isteğini kırmayan AVM yönetimi de, Rızgar'ın fotoğrafını, 'Hoş geldin Rızgar' yazısıyla bina dışındaki dijital reklam panosuna astı. Platform gönüllüleri de, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek Rızgar'ı karşıladı.
Gün boyunca AVM'de gönlünce bir gün geçiren Rızgar'a Amedsportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Serkan İpek ve Yusuf Yağmur, imzalı forma hediye etti. 'Çocuklar Üşümesin' platformu üyesi Ahmet Elikin, Rızgar'ın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Burada engelli kardeşimize unutamayacağı bir gün geçirteceğiz. Biz bir yardım derneği değiliz, amacımız daha çok maddiyatla değil, hayalleri gerçekleştirmek. Rızgar'ın hayali, AVM'de istediği gibi alışveriş yapmak ve gönlünce bir gün geçirmekti. Bizim gruptaki gönüllü bir arkadaşımız sayesinde Rızgar'ı tanıdık. Rızgar'ın annesi, çocuğunun AVM'de gezerken maddi durumları el vermediğinden dolayı istediğini yapamadığını öğrendik. Annesi bunun yarım kalmışlığını hissediyordu. Arkadaşımız da bize gelerek neler yapabileceğimizi sordu. Biz de AVM ile iletişime geçtik ve kabul ettiler. Rızgar'ın bugün her istediği olacak" dedi.
'8 YILDIR TEDAVİ OLUYOR'
Oğlu Rızgar'ın 8 yıldır tedavi gördüğünü belirten anne Nazan Tezer, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Bugün Rızgar'ıma eğlenceli ve çok güzel bir gün geçirttiler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bir anne olarak, şu anki duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. AVM'de güzel bir gün geçirdi. Rızgar, engelli olarak dünyaya geldi. Her iki kolundan da engelliydi ama bir kolunda uzatma yapıldı. 8 yıldır tedavi oluyor. Temmuz'da da bir ameliyatı olacak. Ergenlik çağına kadar da bu ameliyatlar sürecek. Şu anda tedavi süreci uzun sürdüğü için maddi olarak sıkıntı çekiyoruz. Rızgar'ın tedavisi için bir yardım yaparlarsa çok güzel olur. Rızgar benim için çok farklı. İki evladım var ama dünyaya geldiği andan beri, duygusu çok farklı. Onun için yapamayacağım bir şey yok."
Mutlu bir gün geçirdiğini anlatan Rızgar ise, "Eğlence merkezine gittim. Oradan hediye verdiler. Çok mutlu bir gün geçirdim. Çok eğlendim. Eve gidip hediye formamı alıp oyuncaklarımla dışarıda oynayacağım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Engelli çocuğun AVM hayali gerçek olduEngelli çocuğun AVM hayali gerçek olduEngelli çocuğun AVM hayali gerçek olduEngelli çocuğun AVM hayali gerçek oldu

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