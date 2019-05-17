Engelli çocuğun AVM hayali gerçek oldu

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR'da, bedensel engelli Rızgar Tezel'in (9) AVM'de vakit geçirme hayali, 'Çocuklar üşümesin' adlı platform üyeleri, tarafından gerçekleştirildi. Tüm gününü AVM'de geçiren Rızgar, doyasıya eğlendi.

Diyarbakır'da bedensel engelli Rızgar Tezel'in alışveriş merkezinde gezme hayali 'Çocuklar üşümesin' grubu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tek hayali AVM'de doyasıya bir gün geçirmek ve oyun parkında oyun oynamak olan Rızgar'a sürpriz yapan gönüllüler, kentteki AVM ile anlaştı. Gönüllülerin isteğini kırmayan AVM yönetimi de, Rızgar'ın fotoğrafını, 'Hoş geldin Rızgar' yazısıyla bina dışındaki dijital reklam panosuna astı. Platform gönüllüleri de, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek Rızgar'ı karşıladı.

Gün boyunca AVM'de gönlünce bir gün geçiren Rızgar'a Amedsportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları Mansur Çalar, Mehmet Sıddık İstemi, Serkan İpek ve Yusuf Yağmur, imzalı forma hediye etti. 'Çocuklar Üşümesin' platformu üyesi Ahmet Elikin, Rızgar'ın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Burada engelli kardeşimize unutamayacağı bir gün geçirteceğiz. Biz bir yardım derneği değiliz, amacımız daha çok maddiyatla değil, hayalleri gerçekleştirmek. Rızgar'ın hayali, AVM'de istediği gibi alışveriş yapmak ve gönlünce bir gün geçirmekti. Bizim gruptaki gönüllü bir arkadaşımız sayesinde Rızgar'ı tanıdık. Rızgar'ın annesi, çocuğunun AVM'de gezerken maddi durumları el vermediğinden dolayı istediğini yapamadığını öğrendik. Annesi bunun yarım kalmışlığını hissediyordu. Arkadaşımız da bize gelerek neler yapabileceğimizi sordu. Biz de AVM ile iletişime geçtik ve kabul ettiler. Rızgar'ın bugün her istediği olacak" dedi.