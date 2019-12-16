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Engelli çocuğun bacağının kırılıp, eve gönderildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne, şikayette bulunurken, suçlanan okul yönetimi de kendilerine iftira atıldığını belirterek karşı suç duyurusunda bulundu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne, şikayette bulunurken, suçlanan okul yönetimi de kendilerine iftira atıldığını belirterek karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, 6 Kasım'da özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Bozdoğan oğlu Efecan'ı okula götürdü. Sınıfta eğitim alan Efecan'ın sol bacağı fizyoterapistin bağdaş şeklinde oturtmaya çalıştığı sırada kırıldı. Efecan ve refakatçisi olan annesi iddiaya göre hastane yerine servisle evine gönderildi. Ailesi tarafından eve geldikten sonra hastaneye götürülen Efecan, muayenesinde sol bacağının kırık olduğu tespit edilince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOCUKTAN ÇAT DİYE SES GELDİ"

Efecan'ın annesi Ayşe Bozdoğan, 10 Kasım günü karakola giderek fizyoterapist ve okul hakkında şikayetçi oldu. Ayşe Bozdoğan, fizyoterapistin bağdaş kurması konusunda Efecan'ı çok zorladığını öne sürerek, "Efecan'ı oturtmaya, bağdaş kurdurmaya çalıştı. Çocuk sürekli ağlıyordu, 'Hocam zorlamayın' dedim, o da 'Bir şey olmaz, ağlaması normal' dedi. Çocuk kasılmasına rağmen yine de bağdaş kurdurarak oturtmaya çalıştı. Bu sırada Efecan'ın bacağından 'çat' diye ses geldi. 'Hocam galiba bunun ayağı kırıldı' dedim o da 'Yok yok kırılmadı, lif atmıştır' dedi. 'Çocuğu acile götürelim' dedim ona da 'Yok' dedi. Bu arada çocuğun ağlaması kesildi ve beni de sakinleştirdiler."

Daha sonra okul müdürünün geldiğini ve ona da ambulans çağırıp hastaneye götürmek istediğini söylediğini ancak kabul etmediğini iddia eden Ayşe Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Okul müdürü bizi servise bindirip, 30 kilometre mesafedeki Türkoğlu'na evimize gönderdi. Çocuğu kucağıma verip servisle gönderdiler ve çocuğum 30 kilometre ağlayarak, sapsarı kesildi. O ara eşimi arayıp durumu anlattım. Eşim çocuğu alıp Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede doktorlar muayene ettiğinde 'Çocuğun ayağını çok kötü zorlamışlar, bacağı kırılmış. Direkt fakülteye götürün' dedi. Fakülteye götürdük ama çocuğumun enfeksiyon rahatsızlığı olduğu için hemen ameliyata almadılar ve 15 gün boyunca acı çekti. 15 gün sonra ameliyata aldılar. Biz daha sonra karakola giderek okul ve fizyoterapist hakkında şikayetçi olduk. Onların suçu benim üzerine attığını, 'Annesi kırdı, biz götürürken sağlamdı' dediklerini duydum. İnsan da biraz vicdan olmalı."

Okul yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Ayşe Bozdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini de adli kurumlara teslim ettiklerini bildirdi.

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