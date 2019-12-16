Engelli çocuğun bacağının kırılıp, eve gönderildiği iddiası

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne, şikayette bulunurken, suçlanan okul yönetimi de kendilerine iftira atıldığını belirterek karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, 6 Kasım'da özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Bozdoğan oğlu Efecan'ı okula götürdü. Sınıfta eğitim alan Efecan'ın sol bacağı fizyoterapistin bağdaş şeklinde oturtmaya çalıştığı sırada kırıldı. Efecan ve refakatçisi olan annesi iddiaya göre hastane yerine servisle evine gönderildi. Ailesi tarafından eve geldikten sonra hastaneye götürülen Efecan, muayenesinde sol bacağının kırık olduğu tespit edilince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOCUKTAN ÇAT DİYE SES GELDİ"

Efecan'ın annesi Ayşe Bozdoğan, 10 Kasım günü karakola giderek fizyoterapist ve okul hakkında şikayetçi oldu. Ayşe Bozdoğan, fizyoterapistin bağdaş kurması konusunda Efecan'ı çok zorladığını öne sürerek, "Efecan'ı oturtmaya, bağdaş kurdurmaya çalıştı. Çocuk sürekli ağlıyordu, 'Hocam zorlamayın' dedim, o da 'Bir şey olmaz, ağlaması normal' dedi. Çocuk kasılmasına rağmen yine de bağdaş kurdurarak oturtmaya çalıştı. Bu sırada Efecan'ın bacağından 'çat' diye ses geldi. 'Hocam galiba bunun ayağı kırıldı' dedim o da 'Yok yok kırılmadı, lif atmıştır' dedi. 'Çocuğu acile götürelim' dedim ona da 'Yok' dedi. Bu arada çocuğun ağlaması kesildi ve beni de sakinleştirdiler."