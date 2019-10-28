Engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir evde çıkan yangında 15 yaşındaki bedensel engelli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Doğanköy Mahallesi'ndeki bir evde elektrik tesisatından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü.
Yangında dumandan etkilenen bedensel engelli Fatih Tutkun, komşuları tarafından evden çıkarılarak Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Tutkun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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