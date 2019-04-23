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Engelli çocuklar için sünnet düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

Kütahya'da 11 engelli çocuk için sünnet düğünü yapıldı

Kütahya’da, 11 engelli çocuk için düzenlenen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesinin organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki bir düğün salonunda yapılan sünnet düğünü, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ve mevlit okunmasıyla başladı.

Ardından sünnet olan çocuklar yakınları ile birlikte konfeti ve meşaleler eşliğinde sahneye geldi.

Dernek başkanı Hatice Yakar, burada yaptığı konuşmada, düğünden dolayı duyduğu mutluluğu söyledi.

Sünnet olan çocukların ve yakınlarının her birinin gözlerindeki büyük sevinci gördüğünü belirten Yakar, şöyle konuştu:

"Biz dernek olarak çok büyük bir aileyiz. Bugün gerçekten ailelerimizin en mutlu olduğu bir gün, kendi torunumun sünnet düğünündeymişim gibi heyecanlı ve mutluyum. İnşallah Allah bana bu çocuklarımızın düğünlerini de yine böyle toplu bir organizasyonda yapmayı da göstersin. Güzel şeylere vesile olmak ayrıca onur verici. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, maddi ve manevi destek olan herkesten Allah razı olsun. Bazen görünmez eller vardır, biz onları hiç göremeyiz ama onlar böyle güzel işler yapar. Allah onlardan razı olsun."

Sünnet olan çocuklar ve yakınları da duydukları mutluluğu ifade etti.

Konuşmalar ve ikramların ardından sünnet olan engelli çocuklar ile yakınları çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Davetliler tarafından verilen hediye ve takılar ise daha sonra çocuklar arasında eşit bir şekilde pay edileceği bir kutuda toplandı.

Düğüne Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıdaki davetli katıldı.

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