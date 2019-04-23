Engelli çocuklar için sünnet düğünü

"Biz dernek olarak çok büyük bir aileyiz. Bugün gerçekten ailelerimizin en mutlu olduğu bir gün, kendi torunumun sünnet düğünündeymişim gibi heyecanlı ve mutluyum. İnşallah Allah bana bu çocuklarımızın düğünlerini de yine böyle toplu bir organizasyonda yapmayı da göstersin. Güzel şeylere vesile olmak ayrıca onur verici. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, maddi ve manevi destek olan herkesten Allah razı olsun. Bazen görünmez eller vardır, biz onları hiç göremeyiz ama onlar böyle güzel işler yapar. Allah onlardan razı olsun."

Sünnet olan çocukların ve yakınlarının her birinin gözlerindeki büyük sevinci gördüğünü belirten Yakar, şöyle konuştu:

Dernek başkanı Hatice Yakar, burada yaptığı konuşmada, düğünden dolayı duyduğu mutluluğu söyledi.

Ardından sünnet olan çocuklar yakınları ile birlikte konfeti ve meşaleler eşliğinde sahneye geldi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesinin organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki bir düğün salonunda yapılan sünnet düğünü, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ve mevlit okunmasıyla başladı.

Kütahya’da, 11 engelli çocuk için düzenlenen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Sünnet olan çocuklar ve yakınları da duydukları mutluluğu ifade etti.

Konuşmalar ve ikramların ardından sünnet olan engelli çocuklar ile yakınları çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Davetliler tarafından verilen hediye ve takılar ise daha sonra çocuklar arasında eşit bir şekilde pay edileceği bir kutuda toplandı.

Düğüne Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıdaki davetli katıldı.

