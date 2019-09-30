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Engelli Çocuklar İzcilik ve Sporla Tanıştırıldı

30.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

Başkentte “Engelsiz Toplum için El Ele” çağrısıyla sporcular ve izci ekipleri, “engelsiz, ayrımsız toplum” hedefiyle engelli çocuklarla buluştu ve vatandaşlar da bu etkinliğe destek verdi

Engelli Çocuklar İzcilik ve Sporla Tanıştırıldı

Başkentte “Engelsiz Toplum için El Ele” çağrısıyla sporcular ve izci ekipleri, “engelsiz, ayrımsız toplum” hedefiyle engelli çocuklarla buluştu ve vatandaşlar da bu etkinliğe destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğüyle 30 Ağustos Zafer Parkı’nda toplumdaki engelli bireyler konusunda farkındalık yaratmak ve toplum içerisinde ayrımcılığı ortadan kaldırmaya katkı sunmak amacıyla açık hava etkinliği düzenlendi. Piknik atmosferindeki etkinlikte, engelli çocuklar kendilerine örnek alabilecekleri engelli sporcularla tanıştıkları gibi aynı zamanda izcilik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

“Engelsiz Toplum için El Ele” sloganıyla toplumdaki farklı kesimleri kaynaştırmayı hedefleyen etkinlikte, Türkiye’nin ilk sivil ampute futbol takımı Ortotek ve Dünya Engelli Dans Şampiyonu Yeliz Güllü, elde ettikleri sportif başarılar konusunda hem engelli çocuklarla sohbet etti hem de ilgili vatandaşlara anlattı.

Etkinlik kapsamında parkta izci kampı da kuruldu. İzcilik eğitimi alan çocuklar ve gençler çadır kurma ve çadır sökme gibi izcilikteki temel kavramları hem öğrendi hem de engelli yaşıtlarıyla birlikte çalıştı. Engelli çocuklar da izcilik konusunda deneyim kazanırken keyifli dakikalar geçirdi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Uluslararası İzci Lider Eğitimcisi Zekeriya Bengier, toplum içerisinde herhangi bir ayrımcılık olmaması için çabaladıklarını vurgulayarak, bu çerçevede izcilik eğitimi sunduklarını dile getirdi. Bengier, “Negatif ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen engelli bireylerle birlikte çalışma yapıyoruz. Eğitim her zaman olduğu gibi çift taraflıdır. İzciler engellilerden çok şey öğreneceklerini görüyorlar engelliler de bizlerden çok şey öğreneceklerini görüyorlar. Eğitim ve iletişim ne kadar sağlıklı olursa toplum da o kadar sağlıklı olur. İzciliğin amacı ve faaliyeti budur. Toplumda bireysellik arttıkça insanların toplumsal yapılara karşı duyarlılıkları da azalmakta. Ama ufacık bir izci ateşi yaktığınız zaman mutlaka büyük bir kamp ateşine dönecektir. Yurdu ve dünyayı saracaktır” dedi.

Milli sporcu Yeliz Güllü ise, “Sadece bedenimiz eğri bir de siz bizim önümüze farklı bir engel koymayın” sözleriyle Türkiye’de toplumda engellilere yönelik ayrımcı bakış açısına son verilmesi çağrısında bulundu. Rusya’nın Saint Petersburg kentinde Kıtalararası Dünya Şampiyonası’na ilk kez katılıp “2. Sınıf Tek Kadınlar Serbest” kategorisinde yarışarak “en başarılı performans” ödülüne layık görülmüş olan Güllü, “Uzuvlarımız eksik olabilir ama bakıyoruz birçok insanın pek çok eksiği var. Ve sadece bedenle engel olmuyor açıkçası. Kaldırım diyorduk yıllar öncesinde ulaşım diyorduk. Bırakalım bunları bir kenarda kalsın. Çocukluğumuzda engelli çocuğundan utandığı için toplum içerisine çıkarmayan aileler vardı artık her yerde herkes var” diye konuştu. Engelli bireylere toplum içinde fırsat verilmesi gerektiğini belirten Güllü, “Buradaki etkinlikte izciler var ve engelli, demek ki birçok şeyi yapabiliyoruz aslında” diyerek ayrıca bugün engelsiz birinin trafik kazaları gibi pek çok olay sonucunda engelli olabileceğini de sözlerine ekledi.

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü’nün Teknik Direktörü İsmail Temiz de, “Bizler ampute futbol takımı olarak Türkiye’de olmayan bir spor branşını başlattık ve bugün üç tane lig oldu. Ampute Süper Ligi, 1. ve 2. Lig. On beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde ampute futbol Türkiye’den sorulur hale geldi” diyerek kendilerine destek verilmesi halinde daha başarılı sonuçlar ortaya koyacaklarını ifade etti.

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