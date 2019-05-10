HABER

Engelli çocuklar şarkılar söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında engelli çocuklar, şarkılar söyleyip, halk oyunları oynadı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında engelli çocuklar, şarkılar söyleyip, halk oyunları oynadı. Kentte 'Engelliler Haftası' etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile çok sayıda kişi katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan ülkelerde, her yıl 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda etkinlikler düzenlendiğini belirten Uslu, "Bu etkinliklerle amaç, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok olmalarına fırsatlar sunmaktır. Diğer yandan bu yoğun farkındalık günlerinde hayatın olumsuzlukların penceresinden bakılması sağlanmakla engellilerin sorunları ile ilgili daha fazla çözüm önerileri üretilebilmektedir. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi ileri toplum anlayışının bir gereğidir. Onların günlük hayatta karşılaştıkları en büyük problem toplumun engellilere karşı işlediği yanlış tutumlardır. Tüm bireylerin toplumsal eşitliği ele alarak bu olumsuz tutumların değiştirilebilmesi amacıyla onların farklılıklarına saygı göstermek ve yönündeki tavrımızın günlük yaşantımızdaki uygulamalarımıza da yansıyor olması gerekmektedir" diye konuştu. Konuşmaların ardından engelli çocukların oluşturduğu müzik korosu, şarkılar söyledi. Ritim grubunun gösterisi ilgiyle izlenirken, halk oyunları, gösterileri yapıldı.

PARTNERAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessizAhmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz
'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor
CK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ olduCK Enerji ‘Boğaziçi’nin ‘enerjisi’ oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Baltalı sürücü tutuklandı

Baltalı sürücü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.