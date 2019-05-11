Engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde oyunlar oynayıp, uçurtma uçuran engelli çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Aileleriyle şenliğe katılan engelli çocuklar, oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. Ardından alanda bulunan uzman personelin yardımıyla engelli çocuklar, ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Aralarında ilk kez uçurtma uçuran engelli çocukların da yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, engellilere yönelik sosyal aktivite yaparak, onlara özel bir gün yaşatmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının engellilere kaliteli bir yaşam sunmak olduğunu anlatan Kenç, "Engellileri hem toplum hayatına hazırlama hem de buradaki yaşamlarını daha kaliteli yaşamaları adına çalışıyoruz." diye konuştu.

Şenliğe katılan Özlem Çelik de böyle bir etkinlikte bulunduğu için mutlu olduğunu, herkesin engellilere karşı duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Akide Dikbaş da "Çocuğumun buradaki mutluluğu bizi de mutlu etti. Çocuklarımız için bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu yerlerde çocuklarımız çok mutlu oluyor." dedi.

