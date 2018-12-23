İSTANBUL (AA) - Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği yararına hazırlanılan "Yeni Yıl Şenliği" karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, F Sanat Galerisi tarafından yardımlaşma, sevgi ve umut üzerine açılan sergide, yer alan eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne bağışlanacak.

Farklı disiplinlerden birçok eserin yer aldığı sergide, aralarında Ayşe Ergüven, Ahmet Özel, Musa Güney, Figen Batı, Müge Karaman, Devrim Erbil, Süheyla Erkoşar ve Yüksel Özen'in bulunduğu toplam 36 sanatçının yapıtı izlenime sunuluyor.

Sergide ayrıca 2018 yılında mimar, tasarımcı ve sanatçılarla birlikte F Sanat Porselen Atölyesi'ndeki workshoplarda üretilen özgün çalışmalar da satışa çıkarıldı.

