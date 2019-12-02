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Engelli çocuklara özel "engelsiz park"ta yüzler gülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre inşa edilen "engelsiz park"ta çocuklar, velileriyle keyifli vakit geçiriyor - Tahterevalliye ve iki tekerlekli sandalyenin yerleştirilebildiği salıncağa binen çocuklar, burada fiziksel aktivite yapabildikleri egzersiz aletleriyle, diğer parklardaki imkanlara rahatlıkla erişebiliyor - Okulun Müdür Başyardımcısı Kemal Pehlivan: - "Öğrenci velileri teneffüslerde ve öğle tatilinde vakitlerini çocuklarıyla parkta geçiriyor. Hayatında hiç salıncağa binmemiş öğrencilerimiz burada tekerlekli sandalyeyle ve arkadaşlarıyla beraber salıncağa binme zevki yaşadı" - Engelli öğrenci Batuhan Uluyol: - "Arkadaşlarımla oynuyorum, salıncağa biniyorum. Çok eğleniyorum. Arabalı salıncağı çok seviyorum"

FIRAT TAŞDEMİR - Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine inşa edilen "engelsiz park"ta engelli çocuklar, velileriyle keyifli anlar yaşıyor.

Tahterevalliye ve iki tekerlekli sandalyenin yerleştirilebildiği salıncağa binen çocuklar, burada fiziksel aktivite yapabildikleri egzersiz aletleriyle, diğer parklardaki imkanlara rahatlıkla erişebiliyor.

Okulun Müdür Başyardımcısı Kemal Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın tamamen fiziksel engellilere özgü inşa edildiğini söyledi.

Altındağ Belediyesince Mayıs 2019'da açılan bin metrekarelik alandaki parkın zemininin, bedensel engellilerin ihtiyaçları gözetilerek tamamen kauçuktan yapıldığını belirten Pehlivan, çocukların ortopedik engellerine uygun egzersiz aletlerini rahatça kullanabildiğini, düşme ve yaralanma risklerinin olmadığını anlattı.

Pehlivan, engellilerin parkta rahatlık ve öz güven içinde hareket ettiğini kaydetti.

- Ankara'da bir ilk

Türkiye’de birkaç örneği bulunan parkın başkentte ilk olduğunu belirten Pehlivan, "Öğrenci velileri teneffüslerde ve öğle tatilinde vakitlerini çocuklarıyla parkta geçiriyorlar. Hayatında hiç salıncağa binmemiş öğrencilerimiz burada tekerlekli sandalyeyle ve arkadaşlarıyla beraber salıncağa binme zevki yaşadı." dedi.

Pehlivan, öğrencilerin parktan duyduğu memnuniyetin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirerek, "Öğrenciler sabah servislerden indiğinde koşarak parka geliyor. Ders öncesi vakitlerini burada geçiriyorlar. Müthiş bir güler yüzle derslere gidiyorlar." diye konuştu.

Bedensel engelli öğrencilerden 7 yaşındaki Zeynep Araganoğlu, arkadaşlarıyla salıncakta sallandığı için mutlu olduğunu söyledi.

10 yaşındaki Batuhan Uluyol ise parkta kendisini mutlu hissettiğini belirterek, "Burada arkadaşlarımla oynuyorum, salıncağa biniyorum. Çok eğleniyorum. Arabalı salıncağı çok seviyorum." dedi.

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Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Engelsiz Park

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