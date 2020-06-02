Engelli çocuklara şiddeti önlemenin tek yolu eğitimden geçiyor

Çocukların şiddetten ve zorbalıktan en çok etkilenen kişiler olduğunun altını çizen Uzman Pedagog & Psikolog Ebru Şen, “Özellikle engelli çocuklar, şiddetin ve zorbalığın tam ortasında kalabiliyorlar. Engelleri nedeniyle de çoğu zaman zorbalığın sonucundan daha kötü bir biçimde etkileniyorlar.” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 200 milyon engelli çocuğun bulunduğuna dikkat çeken Ebru Şen, “Bu çocuk nüfusunun %10’una denk gelmektedir. Bu istatistikler içinde yer alan çocuklar ya engelli olarak doğmakta ya da 19 yaşından önce herhangi bir sebeple engelli hale gelmektedir.” diye konuştu.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)’ın 2016 yılında hazırladığı Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu’ndaki verilerden örnek veren Pedagog Ebru Şen, “Tablo incelendiğinde 99’u (%25,32) 15 yaşın altında, 42’si (%10,74) ise 16-18 aralığına olmak üzere toplam 141 engelli çocuk, fiziksel/cinsel saldırı ve kötü muamele mağduru olmuştur.” dedi.