Gökhan Artan / İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu, Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli öğrenci sayısı 112’ye ulaştı. Okulda eğitim gören engelli çocuklardan oluşan koronun dün verdiği konser büyük beğeni topladı. Konsere katılanlar özellikle çocukların seslendirdiği "Manastır Türküsü"nü dinlerken duygusal anlar yaşadı. Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve lise’yi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip okul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Kasım’da açıldı. Limak Vakfı tarafından yaptırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okulda öğrenci sayısı da artıyor.Küçükçekmece ilçesinde engelli çocukların eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlayan toplam 27 derslik bulunan okulda öğrenci sayısı da 112’ye çıktı. Toplam 42 öğretmen ve 3 yöneticinin de görev yaptığı Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda dün bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe çocukların ailelerinin yanı sıra merhum Gülseren Özdemir’in çocukları Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir’in de aralarında olduğu Limak yöneticileri ve çalışanları da katıldı.

"Biz burayı yaparken gerçekten örnek olsun istedik" Etkinlikte bir konuşan Ebru Özdemir, “Biz bu okulu özellikle annem adına yaptığımız için çok mutluyuz. Okulu yapım sürecinde de çok büyük heyecanla bitmesini bekledik. Şimdi görüyoruz ki aslında yapmak istediğimiz farkındalıkta hedefe ulaşıyoruz. Hayırseverlerimiz buraya geliyor. Bu okul gibisini yapmak istiyorlar. Biz burayı yaparken gerçekten örnek olsun istedik. Özel bir eğitim okulu nasıl olabilir diye ona baktık ve en iyi şekilde tasarladık. Dolayısıyla inşallah öğrencilerimiz de velilerimiz de mutludur. İçten çalışan öğretmenlerimize, müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla bugün beraber vakit geçirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi. Konserde duygusal anlar yaşandı Etkinlikte okulda eğitim gören öğrencilerden oluşan bir koro konser verdi. Konserde, çocukların seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik ederken duygusal anlar yaşandı. Özellikle "Manastır Türküsü"nün söylendiği sırada izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük beğeni toplayan bol bol alkış alan konser sonrası, Limak yöneticileri ve çalışanları çocuklara hediyeler dağıttı. Aileler ve okul müdürü Mehmet Akıncı da Limak ailesine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.