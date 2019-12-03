Engelli çocukların hayal dünyaları okurla buluşacak

Hareket kabiliyeti sınırlı ancak hayalleri, umutları, hedef ve beklentileri yüksek bedensel engelli çocuk ve gençlerin gizli dünyalarının zenginleşmesine katkı sunmak, verilecek eğitimlerle desteklenerek şekillenen, zenginleşen bu yetenek ve becerilerin gençler için yazarlık, editörlük, senaristlik gibi yazın dünyasında icra edebilecekleri birer meslek haline dönüşmesini sağlamak ve kendilerini keşfetmelerini, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yeni bir alan açmak amacıyla başlatılan projede, 10-16 yaşları arasından seçilen bedensel engelli 30 gence 250 saatlik yaratıcı yazarlık, felsefe ve web 0.4 eğitimi verildi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansının desteği, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin (BÖTE) katkılarıyla Masal TV projesi bir yıl önce hayata geçirildi.

Dört farklı öğretmenden aldıkları eğitimler sonucunda animasyon yaptıklarını belirten Tüylü, "Yasemin ve Zafer (yaratıcı yazarlık eğitmenleri) hocalarım, hayal gücümü daha da geliştirmemi sağladı. Yavuz (web 0.4 eğitmeni) hocam bilgisayarı daha iyi nasıl kullanabileceğimi öğretti. Feraye hocam da daha analitik düşünmemi sağladı." dedi.

Azmiyle tüm engellilere örnek teşkil eden gençlerin animasyon ve öykülerine "www.masaltv.org" üzerinden erişilebiliyor.

Eğitimler sayesinde ufku genişleyen ve hayal güçlerinin sınırlarını aşarak yeteneklerini keşfeden gençler, olayları sorgulama ve eleştirme yetilerini de kazanarak, öz güven tazeledi.

"19 yaşındaki Efe'nin sosyal sorumluluk projesi var. Bunun için görme engelli bir bireyle sohbet etmesi, ona kitap okuması gerekiyor. Ailesinden de okulu geçerse araba istiyor ve sözünü alıyor. Efe, Görme Engelliler Derneğinde çalışan teyzesinin yanına gidiyor. İkinci körlüğe yakalanmış görme engelli Hasan ağabeye kitap okuyor. İkinci körlük de rüya görememe hastalığı oluyor. Kör olduktan sonra niye rüyalarının seyrekleştiğini anlatıyor. Efe sinirleniyor, 'Artık şu ikinci körlüğü yenmezsen ailem bana istediğim arabayı almayacak, ehliyetim de cüzdanım da çürüyecek.' diyor. Hasan ağabey 'Ben de senin gibi hız tutkunuydum, hep makas atardım. Karşımdaki arabayı sollamak en büyük zevkimdi. Ben kör olmadan önce arabamı hep modifiye ederdim, hızlandırırdım, makas atmayı çok severdim. Kaza geçirdim, şimdi kör oldum. Bir gün makas atarken yolda bir hamile kadının ölmesine yol açtım. Makas attıktan sonra hızla oradan uzaklaştım. Önümdeki aracı sollayayım derken kamyonla arabanın ortasında kalıp sıkışıp kaza yaptım.' diyor. Bizimki de birden üzülüyor. Hastane raporunda şöyle yazıyor, 'Sağ ve sol camın patlamasıyla cam parçacıkları göze isabet etmiştir.' Sonra Hasan ağabey kör oluyor. Bundan 3 ay önce de ikinci körlüğü başlıyor."

Tüylü, eskiden yazı yazmayı sevmediğini ancak eğitimler sayesinde hayal dünyasının ve yazma becerisinin çok geliştiğini anlatarak, gelecekte de kitap yazmayı düşündüğünü dile getirdi.

Hikayesinde hızın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattığını vurgulayan Tüylü, "Aslında 'Hız felakettir.' mesajını veriyorum. Bir de emniyet kemeri takmamanın sonucunu bulacaklar. Bunlardan ders çıkaracaklarını düşünüyorum." dedi.

Efe Tüylü, kitabını okurlarla buluşturacağı için heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek, "Çünkü ben bunu yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Buraya geldiğimde hocalarım sayesinde bir umut oldu içimde ve bu umuttan dolayı çok mutluyum. Kitabımı imzalı bir şekilde arkadaşlarıma ve öğretmenlerime dağıtacağım. Ücreti olmayacak." şeklinde konuştu.

- "Yazdıkça hayal gücüm daha çok gelişecek"

Doğuştan kelebek hastası olan ve 1 yaşında cam kemik rahatsızlığına yakalanan Kaan Koçdemir de proje kapsamındaki eğitimlerin kendisine pozitif duygular kattığını söyledi.

Koçdemir, hikayeleri yazarken herkesin zorlandığını fakat denedikçe ve öğrendikçe yazmanın kendilerine kolay gelmeye başladığını belirterek, "Hikayeyi okumaktan çok yazmayı sevdim." dedi.

"Bir Köpek ile Mutlu Olabilmek" adlı hikayesinin kahramanlarının annesi Fadime ve babası Cemalettin Koçdemir ile kendisi olduğunu anlatan Koçdemir, "Köpek bakmak isteyen sağlıklı bir çocuk var. Ancak ilk başta ailesi buna izin vermiyor. Tepkiyle karşılıyor. Sonra almaya karar veriyorlar ve mutlu sonla bitiyor." ifadelerini kullandı.