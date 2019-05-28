ÇORUM (AA) - Çorum'da ağır engelli çocuklar, Vali Mustafa Çiftçi ile bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlendi.

Beyaz Ay Derneği, Ramazan Bayramı öncesi ağır engelli çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi ve ailelere ağır engelli çocukların da eğlence merkezlerine gelebileceğini göstermek amacıyla "Birlikte Eğleniyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin eğlence merkezinde yapılan etkinlikte ağır engelli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Vali Çiftçi de çocukların eğlencesine ortak oldu. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ağır engelli çocuklarla çarpışan arabaya ve ahtapota binen Çiftçi, ardından hediye dağıttı.

Çiftçi, etkinliğin ağır engelli çocukları Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırlanmasının yanı sıra iki farklı amaca hizmet ettiğini söyledi.

Bu tür eğlence merkezlerinin ağır engelli çocukların da vakit geçirebileceği alanlar olarak tasarlandığını ailelere göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Çiftçi, "İkinci amacı ise ağır engelli kardeşlerimizin bu tür eğlencelere zaman ayırabilmesini sağlamak. Zamanlarının büyük kısmını okulda ve evde geçiriyorlar. Bu tür eğlence merkezlerine gelme imkanları olmuyor. Dolayısıyla aileleri de çocukların buralara gelebileceği konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.