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Engelli çocukların "lunapark" eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Beyaz Ay Derneğince yürütülen "Birlikte Eğleniyoruz Projesi" kapsamında engelli çocuklarla langırt oynayıp çarpışan arabaya ve ahtapota bindi - Vali Mustafa Çiftçi: - "Çocuklar gayet güzel şekilde eğlendi. Etkinliğin amacına ulaştığını düşünüyorum"

ÇORUM (AA) - Çorum'da ağır engelli çocuklar, Vali Mustafa Çiftçi ile bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlendi.

Beyaz Ay Derneği, Ramazan Bayramı öncesi ağır engelli çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi ve ailelere ağır engelli çocukların da eğlence merkezlerine gelebileceğini göstermek amacıyla "Birlikte Eğleniyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin eğlence merkezinde yapılan etkinlikte ağır engelli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Vali Çiftçi de çocukların eğlencesine ortak oldu. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ağır engelli çocuklarla çarpışan arabaya ve ahtapota binen Çiftçi, ardından hediye dağıttı.

Çiftçi, etkinliğin ağır engelli çocukları Ramazan Bayramı dolayısıyla ağırlanmasının yanı sıra iki farklı amaca hizmet ettiğini söyledi.

Bu tür eğlence merkezlerinin ağır engelli çocukların da vakit geçirebileceği alanlar olarak tasarlandığını ailelere göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Çiftçi, "İkinci amacı ise ağır engelli kardeşlerimizin bu tür eğlencelere zaman ayırabilmesini sağlamak. Zamanlarının büyük kısmını okulda ve evde geçiriyorlar. Bu tür eğlence merkezlerine gelme imkanları olmuyor. Dolayısıyla aileleri de çocukların buralara gelebileceği konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çiftçi, çocuklarla birlikte kendilerinin de yoğun iş temposu arasında eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben en son belki de 30 yıl önce çarpışan arabaya binmiştim. Çok uzun zamandır böyle bir heyecan deneyimlememiştim. Hepimizin içinde bir küçük çocuk var. Ben de bugün o çocuğu açığa çıkarmış oldum. Bir süreliğine iş stresinden uzaklaşıp, çocuklarla beraber ben de eğlenmiş oldum. Ağır engelli kardeşlerimiz bu tenha zamanda gönüllerince eğlensinler istedik. Çocuklar da gayet güzel bir şekilde eğlendi. Etkinliğin amacına ulaştığını düşünüyorum."

Beyaz Ay Derneği Başkanı Neslihan Hüsüllüoğulları da ağır engelli çocukların yalnızca eğitim görmesini değil, sosyal hayatın faal bireyleri olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Engelli bireylerin toplumda günlük hayatın içinde olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Hüsüllüoğulları, Türkiye'de engelsiz eğlence merkezlerinin çoğalmasına da dikkat çekmek istediklerini belirtti.

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