Engelli çocukların mutluluğuna yeni bir kapı daha açıldı

Sarıyer’de bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yeni bir sınıf açıldı. Engelli çocukların eğitimi için açılan sınıfın tüm masraflarını karşılayan İbrahim Yılmaz, “Herkesi burada bir sınıf açarak destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Sarıyer’de bulunan ‘Mutluluğun Adresi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine’, ‘İyilik Hareketi’nin kurucusu hayırsever iş adamı İbrahim Yılmaz tarafından yeni bir sınıf açıldı. İbrahim Yılmaz, engelli vatandaşların yaşama daha kolay adapte olması ve eğitim görmesi için açılan bu sınıflara, herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Engelli çocukların eğitim görmesi, yeteneklerini geliştirmesi ve yeni hobiler edinmeleri için açılan sınıfın açılışında konuşan Yılmaz, “Ne kadar çok elimizin altına koyar, ne kadar çok ilgilenir ve bunu ne kadar çok duyurursak, buradaki insanlar da o ölçüde kalkınır, daha iyi eğitim alarak daha parlak bir geleceğe sahip olmuş oluruz. Bugün burada bir sınıf açıyorum ki yarın benden görüp başka kişiler de açsın. Sağ elin yaptığını sol el görsün, sol el de ondan kıskanıp aynısını yapsın. Artık teknoloji ve sistem değişti. Değişen dünyada örnek almayı biliyoruz. Bu yüzden bugün burada herkese örnek olup herkesin bu yoldan gelmesini sağlayacağız” dedi.