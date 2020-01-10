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  4. Engelli çocukların mutluluğuna yeni bir kapı daha açıldı

Engelli çocukların mutluluğuna yeni bir kapı daha açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Sarıyer’de bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yeni bir sınıf açıldı.

Sarıyer’de bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yeni bir sınıf açıldı. Engelli çocukların eğitimi için açılan sınıfın tüm masraflarını karşılayan İbrahim Yılmaz, “Herkesi burada bir sınıf açarak destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Sarıyer’de bulunan ‘Mutluluğun Adresi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine’, ‘İyilik Hareketi’nin kurucusu hayırsever iş adamı İbrahim Yılmaz tarafından yeni bir sınıf açıldı. İbrahim Yılmaz, engelli vatandaşların yaşama daha kolay adapte olması ve eğitim görmesi için açılan bu sınıflara, herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Engelli çocukların eğitim görmesi, yeteneklerini geliştirmesi ve yeni hobiler edinmeleri için açılan sınıfın açılışında konuşan Yılmaz, “Ne kadar çok elimizin altına koyar, ne kadar çok ilgilenir ve bunu ne kadar çok duyurursak, buradaki insanlar da o ölçüde kalkınır, daha iyi eğitim alarak daha parlak bir geleceğe sahip olmuş oluruz. Bugün burada bir sınıf açıyorum ki yarın benden görüp başka kişiler de açsın. Sağ elin yaptığını sol el görsün, sol el de ondan kıskanıp aynısını yapsın. Artık teknoloji ve sistem değişti. Değişen dünyada örnek almayı biliyoruz. Bu yüzden bugün burada herkese örnek olup herkesin bu yoldan gelmesini sağlayacağız” dedi.

“Herkesi burada bir sınıf açarak destek olmaya davet ediyorum”
Engelli çocukların, eğitmenlerinin de desteğiyle rahatça vakit geçirebilmesi, yeni şeyler öğrenmesi, topluma daha rahat adapte olabilmelerinin sağlanması açısından yeni bir kapı olan sınıfın kurdelesi özel çocuklarla birlikte kesildi. Açılışın ardından İbrahim Yılmaz hayırsever insanlara seslenerek, “Bugün özel çocuklar için buradayız ve bir sınıf açmaktayız. Bu sınıf açan kişinin adına olabiliyor. Bu sınıfı açtığınızda buradaki tüm eksikleri karşılamış ve diğer insanlara örnek olmuş oluyorsunuz. Devlet, buradaki insanlara yardım ediyor fakat sizler bu yardımı daha fazla geliştirerek toplumdaki insanlara, çevremize, dünyaya duyurursanız yardım eden kişi sayısı çoğalacaktır. Daha fazla insan yardım ettiğinde de daha fazla çocuk eğitim alır ve geleceğimiz daha iyi olur. Bu anlamda herkese burada bir sınıf açarak destek olmayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Eline mikrofonu aldı, muhabirlik yaptı
Özel çocuklara yeni bir eğitim sınıfının kazandırıldığı açılışta renkli görüntüler ortaya çıktı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören bir kız çocuğu eline, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonunu alarak muhabirlik yaptı, İbrahim Yılmaz’a ve yanındaki Furkan Çelik isimli engelli vatandaşa mikrofon uzattı. Yılmaz ve Çelik arasındaki diyalog ise dikkat çekti. Yılmaz, İstanbul Havaalanı’nda işe başladığı öğrenilen Çelik’e, “Sizi tanıdığım için bana orada yardımcı olur musunuz, beni kenardan VIP bölümünden geçirir misiniz?” diye sorunca Çelik, “Olmaz, geçiremem” dedi ve büyük alkış aldı.

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