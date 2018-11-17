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Engelli çocukların servisi ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da engelli çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsüyle iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 çocuk yaralandı.

Engelli çocukların servisi ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da engelli çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsüyle iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 çocuk yaralandı.
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde oturan engelli çocukları Çorlu'daki rehabilitasyon merkezine götüren Emre Aras yönetimindeki 59 PG 992 plakalı minibüs, Yeniçiftlik Mahallesi'nde Oktay Poyraz'ın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 14 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralı çocuklar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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Engelli çocukların servisi ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralıEngelli çocukların servisi ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralıEngelli çocukların servisi ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralıEngelli çocukların servisi ile iş makinesi çarpıştı: 14 yaralı

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