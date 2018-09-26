Engelli çocukların Valilik konutundaki mangal keyfi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, konutunda ağırladığı engelli çocuklara mangal yaptı, ardından lunaparka götürdüğü çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sonel ve eşi Handan Sonel, Valilik konutunda engelli çocuklarla bir araya geldi. Mangal başına geçen Vali Sonel, hazırladığı et ve köfteleri engelli çocuklara ikram etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Sonel çifti, onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Vali Sonel, ikramın ardından lunaparka götürdüğü çocuklarla çarpışan arabaya binerek mutluluklarına ortak oldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, "Göreve başladığımız günden beri devletimizin şefkatini, sıcaklığını şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim, öksüz ve engelli evlatlarımıza gösterdik. Engeli olan evlatlarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün de onlar için mangal yaptık." ifadelerini kullandı.

Mangal sonrası çocukların lunaparka gitmek istediğini dile getiren Sonel, "Onları kırmayıp lunaparkta oyunlar oynadık. Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek her şeye değer." değerlendirmesinde bulundu.

