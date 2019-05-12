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Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, eşini trafik kazasında kaybeden ve 3 engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren anne Reyhan Bali, İhlas Haber Ajansının yayımladığı haber sonrası Anneler Günü’nde unutulmadı.Adıyaman’da, 3 engelli çocuğuna tek başına bakan anne Reyhan Bali’nin İhlas Haber Ajansı tarafından hayat hikayesinin paylaşılması üzerine hem vatandaşlar hem de kurumlar harekete geçti.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelleri Anneler Günü dolayısıyla hazırlamış oldukları yardım paketleri ve adlıkları çiçekle eşini 6 yıl önce trafik kazasında kaybeden ve çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Reyhan Bali’yi ziyaret etti.Jandarma personellerini karşısında görerek büyük bir mutluluk yaşayan Reyhan Bali jandarma personellerine teşekkür etti.

Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı

Adıyaman’da, eşini trafik kazasında kaybeden ve 3 engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veren anne Reyhan Bali, İhlas Haber Ajansının yayımladığı haber sonrası Anneler Günü’nde unutulmadı.
Adıyaman’da, 3 engelli çocuğuna tek başına bakan anne Reyhan Bali’nin İhlas Haber Ajansı tarafından hayat hikayesinin paylaşılması üzerine hem vatandaşlar hem de kurumlar harekete geçti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personelleri Anneler Günü dolayısıyla hazırlamış oldukları yardım paketleri ve adlıkları çiçekle eşini 6 yıl önce trafik kazasında kaybeden ve çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Reyhan Bali’yi ziyaret etti.
Jandarma personellerini karşısında görerek büyük bir mutluluk yaşayan Reyhan Bali jandarma personellerine teşekkür etti. Fedakar anne Reyhan Bali’nin ellerini öpen jandarma personelleri engelli çocukları da yakından severek bir ihtiyaçları olduğu zaman jandarma ekipleri olarak her zaman destekçileri olduklarını söyleyerek, belirli aralıklarla ziyarete geleceklerini söylediler.
Jandarma personellerinin ziyareti sonrasında daha önceden birçok köy okulu öğrencilerine gönüllü olarak yardımda bulunan Zeynep Kaya ile Züleyha Çelik de fedakar anneyi ziyaret ederek çeşitli hediyelerde bulundu. Üzerinde “Anneler Günün Kutlu Olsun” yazılı pastayı teslim alan anne Reyhan Bali, ziyaretlerinden dolayı Zeynep Kaya ile Züleyha Çelik’e teşekkür etti. Yapılan haberler sonrasında evini birçok kişinin ziyaret etmeye başladığını söyleyen Bali, “Haber sonrasında kapım çalınmaya başladı. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Sizlerin sayesinde artık herkes beni ziyaret etmeye geliyor ve derdimi sorunumu soruyor. Beni ziyaret ederek beni çok mutlu ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gönüllü olarak sürekli çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan Zeynep Kaya ile Züleyha Çelik ise, “Buraya gelerek oldukça duygusal ve mutlu bir anı yaşadık. Zaman zaman çeşitli yardımlar yapıyoruz ama bu annemizin ciddi anlamda ihtiyacı var. Bizler de buraya geldiğimiz için çok sevinçliyiz. İnşallah bu tür ziyaret ve yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı

Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı

Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı

Engelli çocuklarına hayatını adayan anne unutulmadı

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