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Engelli dalgıç, sporla hayata tutunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

RİZE’de, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (28), azmi ve spor sevgisi ile hayata tutundu.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (28), azmi ve spor sevgisi ile hayata tutundu. İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyip, engelli balık adam unvanını da alan Beyaz, tüpsüz dalış ile snowboard ve yamaç paraşütü yapıyor. Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak saran Beyaz, öğrendiği yüzmenin yanında dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir kurumda memur olarak çalışan Mustafa Beyaz, yüzme alanındaki çalışmalarını geliştirdi, vaktinin çoğunu da denizde geçirmeye başladı. Deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avı yapmaya başladı. Engelli balık adamı unvanını da elde eden Beyaz’ın su altında kayda aldığı balık avı görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Tüpsüz dalışın yanı sıra snowboard ve yamaç paraşütü de yapan Beyaz, farklı spor dallarını denemek için çalışıyor. ‘KAZA YAŞAMA SEVİNCİMİ YOK ETMEDİ’ Geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybettiğini ancak bu kazanın yaşama sevincini yok etmediğini ifade eden Mustafa Beyaz, “Bu kaza yaptığım inandığım her şeyden vazgeçmeme sebep olmadı. Hayatımı güzel bir şekilde sürdürmeye devam ediyorum. Daha güzel şeyler de yapacağım. Aslında küçükken bir iki kez denizde boğulma vakası geçirmiştim. Bu da bende deniz fobisi olmuştu. Yüzmeyi başaramıyordum. Korkularımın üzerine gide gide yüzmeyi öğrendim. Sonra kendime bir su altı maskesi aldım. Su altındaki bu güzel dünyayı görünce kendimi oradan alıkoyamadım. Balıklarla beraber kendimi çok daha farklı bir dünyada buldum” dedi. Yazın haftada iki üç kez dalış yaptığını anlatan Beyaz, “Su sıcak olduğunda 5-6 saat suda kalabiliyorum. Kışın da ayda bir iki kez sportif aktivite yapıyorum. Dalış ve zıpkınla av merakımı engelime rağmen çok severek yapıyorum. Engeller bedenlerde değil kafalarda oluyor. Yani sevdiğimiz inandığımız bir şeyi yapmak istediğimiz zaman buna hiçbir şey engel olamıyor. Farklı spor dallarını denemek bana heyecan veriyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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