Engelli dalgıcın başarısı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, 15 yıl önce bisiklet sürerken, otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada bacaklarını kaybeden Mustafa Beyaz (27), hayata sporla sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avını öğrenirken, 'engelli balık adam' belgesi aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen 'engelliler kategorisi'nde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak, 4 branşın 3'ünde birincilik elde eden Beyaz, "Engelli arkadaşlarımız suyun altında kendilerini daha özgür hissedecekler. Bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.

Rize'de, 2003 yılında bisiklet sürerken, otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını da kaybeden Mustafa Beyaz, sporla yaşama tutundu. Beyaz, küçük yaştan gelen yüzme merakı dolayısıyla dalış ve zıpkınla balık avını öğrendi. Memur olarak çalışan Mustafa Beyaz, yüzmede kendisini geliştirirken, vaktinin çoğunu da denizde geçirdi. Deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyen Beyaz, tüpsüz dalış gerçekleştirerek, zıpkınla balık avlamaya başladı. 'Engelli balık adam' unvanını da elde edip, belge alan Beyaz, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Serbest Dalış Şampiyonası'nda ilk kez gerçekleştirilen 'engelliler kategorisi'nde kol çekerek 15 metre, monopaletle 21 metre ve ip çekerek 28 metreye dalarak, 4 branşın 3'ünde birincilik elde etti.