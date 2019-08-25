HABER

Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u "Zafer Dalışı"yla kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Zafer Dalışı" etkinliğinde dalış yapacak görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler, suda Türk Bayrağı açacak

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte engelli dalgıçlar "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi tarafından Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla 28 Ağustos Çarşamba günü Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığında "Zafer Dalışı" etkinliği yapılacak.

Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, kurbağa adamlar ve birinci sınıf dalgıçlar eşliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisinden denize dalacaklar.

Asansör ile suya indirilen görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer su altına aletli dalış yapacaklar. Engelli dalgıçlar, su yüzüne çıktıklarında meşale yakarak Türk Bayrağı açacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da etkinlikte engellileri yalnız bırakmayacak.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarrufİstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
32 yıldır halı tamiriyle evini geçindiriyor32 yıldır halı tamiriyle evini geçindiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Bağcılar Belediyesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı engelli dalgıçlar türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.