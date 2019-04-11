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ENGELLİ DALGIÇLAR ŞEHİT POLİSLER ANISINA SU DALIŞI YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası sebebiyle Vatan Dalışı düzenlendi.

İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası sebebiyle Vatan Dalışı düzenlendi. Etkinlikte engelli yüzücüler, şehit polisler anısına dalış yaparak ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi.
Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası kapsamında Vatan Dalışı düzenlendi. Balat'ta bulunan Deniz Limanında gerçekleştirilen etkinlikte; görme, işitme, süreğen, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü Öğrencileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamlarla dalış gerçekleştirildi. Engelli dalgıçlar, 5 metre derinlikte şehit polisler anısına ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelliler ve yakınlarıyla çok sayıda polis mensubu katıldı.

"ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA DALIŞ YAPACAĞIZ"
Dalış öncesi heyecanlı olduğunu belirten engelli polis mensubu Tarık Kuru, "Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitlerimizin anısına dalış yapacağız. Su altına anıt bırakacağız. Hava biraz soğuk fakat bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bağcılar Belediyesinin de bize verdiği eğitimlerle bu dalışı gerçekleştireceğimizden dolayı çok heyecanlıyızö ifadelerini kullanırken, dalış yapan engelli öğrenci ise "Bu soğukta yapmış olduğumuz bu dalışı manevi değerini düşünerek gerçekleştirdik. Bu dalışın amacı Türk polisini anmaktır" diye konuştu.

"ENGELLİ GRUPLA DALIŞLARDA POZİTİF YÖNDE DÜZELMELER GÖZLEMLEDİK"
Bağcılar Belediyesi Su altı ve Su üstü Kulübü eğitmeni Ferhat Yalgın da, "Bağcılar Belediyesi'nin sağlamış olduğu destekle beraber her hafta düzenli olarak çocuklarımıza düzenli olarak dalışlarını yaptırıyoruz. Özellikle engelli grupla dalışlarda çok pozitif düzelmeler gözlemlenmiştir. 1 yıldan beri de ergoterapist arkadaşlarımızla dalışlarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU DALIŞI TÜM ŞEHİT POLİSLERİMİZİN ANISINA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Lokman Çağrıcı, "Arkadaşlarımız Türk bayrağı ile su altına dalıp şehit anıtı dikecekler. Bu dalışı tüm şehit polislerimizin anısına gerçekleştiriyoruz. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehirlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Dalış hazırlıkları
-Deniz Polisi botu
-Polis ile engelli dalgıçlar
-Röpler
-İstiklal Marşı
-Şehit polisler anısına ay yıldızlı anıt yerleştirilmesi
-Yapılan konuşmalar
Detaylar

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