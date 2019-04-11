ENGELLİ DALGIÇLAR ŞEHİT POLİSLER ANISINA SU DALIŞI YAPTI

İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası sebebiyle Vatan Dalışı düzenlendi. Etkinlikte engelli yüzücüler, şehit polisler anısına dalış yaparak ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis haftası kapsamında Vatan Dalışı düzenlendi. Balat'ta bulunan Deniz Limanında gerçekleştirilen etkinlikte; görme, işitme, süreğen, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü Öğrencileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli kurbağa adamlarla dalış gerçekleştirildi. Engelli dalgıçlar, 5 metre derinlikte şehit polisler anısına ay yıldızlı anıtı su altına yerleştirdi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelliler ve yakınlarıyla çok sayıda polis mensubu katıldı.

"ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA DALIŞ YAPACAĞIZ"

Dalış öncesi heyecanlı olduğunu belirten engelli polis mensubu Tarık Kuru, "Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitlerimizin anısına dalış yapacağız. Su altına anıt bırakacağız. Hava biraz soğuk fakat bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bağcılar Belediyesinin de bize verdiği eğitimlerle bu dalışı gerçekleştireceğimizden dolayı çok heyecanlıyızö ifadelerini kullanırken, dalış yapan engelli öğrenci ise "Bu soğukta yapmış olduğumuz bu dalışı manevi değerini düşünerek gerçekleştirdik. Bu dalışın amacı Türk polisini anmaktır" diye konuştu.