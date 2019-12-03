HABER

Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Erzurum’da faaliyetlerini sürdüren dernek temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu ortak basın açıklaması yaptı.Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen programa Erzurum Öğretilebilir Çocuklar Okulu ve Öğretim Koruma Derneği, Erzurum Palandöken Otizm Derneği, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum Zihinsel ve Down Sendromu Derneği, Türkiye Beyaz Ay Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi başkan ve üyeleri katıldı.Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulunan engelliler, daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudular.Soğuk bir havada yapılan törende dernek üyeleri tekerlekli sandalyeleri ile karlı zeminde tören alanına gelebilmek için oldukça zor anlar yaşadılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Erzurum’da faaliyetlerini sürdüren dernek temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu ortak basın açıklaması yaptı.
Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen programa Erzurum Öğretilebilir Çocuklar Okulu ve Öğretim Koruma Derneği, Erzurum Palandöken Otizm Derneği, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum Zihinsel ve Down Sendromu Derneği, Türkiye Beyaz Ay Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi başkan ve üyeleri katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulunan engelliler, daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudular.
Soğuk bir havada yapılan törende dernek üyeleri tekerlekli sandalyeleri ile karlı zeminde tören alanına gelebilmek için oldukça zor anlar yaşadılar. Bazı engelliler ise battaniye ile sarılarak soğuktan korunmaya çalıştı.
Dernekler adına Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe basın açıklaması yaptı. Sadullah Efe açıklamasında; “Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Engelliler bir yandan yeni haklar ya da olanaklar kazanırken diğer yandan da yeni sorunlarla veya uygulamada karşılaşılan sorunlarla yüz yüze bırakılıyorlar. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa’ya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere her kes için erişebilir olmasının sağlanması gerekiyor. Konulan sürelere uyulmadı, defalarca süre ertelemesi yapıldı. Artık yasanın gereklerini yerine getirilmesi neredeyse unutuldu” diye konuştu.
Efe, engelliler olarak beklentilerini ise şöyle sıraladı:
“Yeni yapılan Kamu Kurum veya Özel tüm inşaatlar ile iş merkezlerinin plan ve projesinde engellilerle ilgili TSE Standartlarında gerekli düzenlemenin olmadığı takdirde Belediye tarafından ruhsat verilmemesi, Tüm cadde ve sokaklarda bulunan yaya kaldırımlarında rampa olmayan yerlere yeni rampaların yapılması, 3- şehir merkezinde engellilerin kullanabileceği wc yapılması, 4-Belediye ve özel sektör tarafından işletilen tüm çay bahçesi, park, mesire alanlarının giriş çıkışlarına rampa, tutunma yerleri, klozetli tuvalet ve lavabo yapılması, 5-Belediye veya özel sektöre ait çocuk oyun parklarının engelli çocuklarında yaşıtları ile birlikte oynayabileceği şekilde düzenlemesi, Son dönemlerde çoğu yerlerde sağlık kurulu raporları üzerinde oyunlar oynandığı, kimilerinin yüksek paralar karşılığında engelli olmayanlara raporlar temin edildiği ve bu yolla emekli bile olanların bulunduğunu duydukça en çok bizler kahroluyoruz. Sadece TBMM de onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki basit kurullara, örneğin evrensel tasarı ilkesine uyulsa önümüzdeki engellerin bir bölümünün kalkacağı görülecektir .”

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Palandöken’de sezon açıldı, ilk gün bedavaPalandöken’de sezon açıldı, ilk gün bedava
Kayıp yaşlı adam ölü bulunduKayıp yaşlı adam ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yıkılıyor!

Depremde hasar görmüştü! Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Terör örgütünde büyük panik! Yasaklandı

Son dakika: TIR devrildi! TEM'in Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM'i kilitleyen kaza! Yol kapandı

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.