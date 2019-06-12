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Engelli doğan Elif Su'nun doğumunda doktor hatası iddiası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI İzmir’in Seferihisar ilçesinde ailesinin, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğu iddiası üzerine İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Engelli doğan Elif Su'nun doğumunda doktor hatası iddiası (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ailesinin, yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen Elif Su'nun doğumunda doktor hatası olduğu iddiası üzerine İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, konuyla ilgili açıklama yaptı. Ailenin, İzmir Urla Devlet Hastanesi doktoru M.Ö.A tarafından 42'nci haftaya kadar doğumun bekletildiği iddiasını değerlendirdiklerini belirten Op. Dr. Öztop, "Bu olay 1 yıl önce meydana gelmiş ve konuyla ilgili araştırma yapılmış. Biz yeniden bir inceleme başlattık. Ancak bu inceleme sonuçlanmadan bilgi vermek doğru değil. Ailenin iddialarını değerlendireceğiz" dedi.

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