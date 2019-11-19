Engelli doktor baba, oğlunu kaybettiği hastalığın cerrahı oldu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yeni doğan oğlunu kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybeden doktor Zafer Erk, "Başka bebekler tedavi sürecinde ölmesin" düşüncesiyle hazırlandığı sınavla kalp damar cerrahı olarak hastalara şifa dağıtıyor. Burdur'un Bucak ilçesinde dünyaya gelen doğuştan kas hastalığı nedeniyle yüzde 48 engelli Zafer Erk, azmi ve çalışkanlığıyla doktor olmayı başardı. Pratisyen hekim Erk, 13 yıl önce Antalya'da dünyaya gelen ikiz çocuklarından Halil ismini verdiği oğlunun kalp damarlarının ters olduğunu öğrendi. Ameliyat için İstanbul'a götürmeye hazırlandığı bebeğini henüz bir günlükken kaybeden 48 yaşındaki Erk, o gün "Oğlum kurtulamadı ama başkalarını kurtarmak istiyorum" düşüncesiyle kalp damar cerrahı olmaya karar verdi. Evlat acısının zorluklarıyla hazırlandığı uzmanlık sınavını kazanan Erk, altı yıldır kalp damar cerrahı olarak görev yapıyor. Erk, 13 yıldır kendisine özel hastanelerden çok sayıda teklif gelmesine rağmen maddi durumu yeterli olmayanlara yardım etmek amacıyla devlet hastanelerinde görev yapıyor. Mesai saatleri dışında da hastalarıyla ilgilenen Erk, onların sorunlarını çözmek için canla başla mücadele ediyor.

- "Söz verdiğim gibi kalp ve damar cerrahisi uzmanı oldum" Oğlunun mezarını ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Erk, "Oğlumu ziyaret ettim bugün, mezarı başında kendisine söz verdiğim gibi bir kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak. Kalp hastası doğdu, yaşamadı." ifadelerini kullandı. Erk, AA muhabirine, engeli nedeniyle "yorucu olur" düşüncesiyle uzmanlığı tercih etmediğini, 14 yıldır pratisyen hekim olarak görev yaptığını söyledi. Oğlunun ölümüyle büyük bir travma yaşadığını anlatan Erk, "Çocuğumun başında bir gece yoğun bakımda bekledim. Ömrümden yıllar geçti. Kalp cerrahı bir çok hocaya ulaştım. Ya yer yoktu ya ekip hazır değildi. Ameliyata yetişemeden ölen oğluma o gün verdiğim sözü tuttum ve kalp damar cerrahı oldum. Kalp damar cerrahı olduktan sonra bazıları 'Sen engellisin. Cerrahlık seni çok zorlar. Maddiyata mı ihtiyacın var da cerrah oldun.' gibi sözlerle kararıma karşı çıktı." dedi. - "Hastalarımın çocukları olunca mutlu oluyorum" Erk, insanlara umut olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: