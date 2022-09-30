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Engelli ehliyeti nasıl alınır? Engelli ehliyeti kodları nelerdir?

30.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engele sahip bireyler için araç alırken yapılan indirim ve muafiyetler, engelli kişiler için kolaylıklar sağlar. Araç alan engelli birey aracını kullanabilmek için ehliyet sahibi olmalıdır. 2016 yılı sonrası yapılan düzenlemelerle engelli ehliyeti konusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Engelli ehliyeti olarak bilinen H sınıfı ehliyet yerine artık A ve B sınıfı ehliyet istenmektedir. Engelli ehliyeti nasıl alınır?

Engelli ehliyeti nasıl alınır? Engelli ehliyeti kodları nelerdir?

İçindekiler

  • Engelli ehliyeti nasıl alınır?
  • Engelli ehliyeti kodları nelerdir?
  • Engelli ehliyeti yenileme nasıl yapılır?
  • Hangi engelliler ehliyet alamaz?

Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından 2016 yılında yapılan güncelleme ile engelli vatandaşların kullandığı H sınıfı ehliyet yerine A sınıfı ve B sınıfı ehliyet almaları istenmektedir. Engelli bireyler, ÖTV ve MTV gibi muafiyetlerle araç sahibi olabilmekte ve bu sayede daha kolay araba alabilmektedir. Ehliyet almak isteyen engelli bireylerden çeşitli evraklar istenmektedir. Engelli bireyin satın aldığı araçta kendi kullanımına uygun aparatların kullanılması gerekir. Sonrasında kişinin aldığı A ve ya B sınıfı ehliyetine eklediği aparatlara göre belirli kodlar eklenir. Engelli raporu olanlar ehliyet alabilir mi?

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Engelli ehliyeti nasıl alınır?

Engelli ehliyeti alabilmek için engelli vatandaşların hazırlaması gereken belirli evraklar vardır. Öncelikle engelli bireyin, engelli rapora sahip olması gerekmektedir. Daha sonrasında bu engelli raporuyla ehliyet için hastaneye başvuru yaparlar. Hastanede kişi adına rapor düzenlenir ve kişi bu hazırlanan raporla birlikte İl Sağlık Müdürlüğünde bir komisyon karşısına çıkar.

Komisyon tarafından bireyin hangi aparatlarla ve hangi şartlarla arabayı kullanılacağı belirlenir. Bunun sonrasında kişi sürücü kursuna başvurur. Sürücü kursunda kişinin engel durumuna ve komisyonda verilen kararlara göre eğitim verilir. Yapılan eğitimler sonrası yazılı ve pratik sınavlara girilir. Sınavlardan yeterli notlar alındığı takdirde ehliyet almaya hak kazanırlar. Ehliyet için gerekli olan belgeler temin edilince ehliyet alınabilir.

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Engelli ehliyeti kodları nelerdir?

İl Sağlık Müdürlüğünce bir komisyon tarafından kişinin aracında bulunması gereken aparatlar ve nasıl kullanması gerektiği ile ilgili kararlar verilir. Bunlar, engelli ehliyetinde kodlarla ifade edilir. Her kodun farklı anlamları vardır. Dört farklı kod başlığı bulunur:

  • Tabip tarafından kullanılacak kodlar
  • Trafik kuruluşlarınca kullanılacak kodlar
  • Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılacak kodlar
  • Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları muayenelerine dair yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası kapsamında oluşturulan komisyon tarafından kullanılacak kodlar

Yeni yönetmeliğe göre H sınıfı kaldırılmıştır. Bu nedenle A ve/veya B sınıfı ehliyet alacak engelli kişilerin ehliyetlerine, engel durumlarına göre kodlar işlenir. Her engel ve engel için araç içinde kullanılacak aparata, düzenlemeye göre farklı kod bulunur. Bu kodlar kısaltmalarla ehliyete işlenir.

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Engelli ehliyeti yenileme nasıl yapılır?

Eski sistemde H olan engelli ehliyeti yapılan düzenlemeler sonrasında araca göre A sınıfı ve B sınıfı ehliyete dönüşmüştür. Eski sistem olan ya da yenileme yapmak isteyen engelli vatandaşlar ehliyetlerini değiştirmeleri gerekir. Değişim için öncelikle vatandaşların randevu alması gerekir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden randevu oluşturulur. Kurumun talep ettiği evraklar ile engelli raporu temin edilmelidir. Ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler:

  • Kimlik kartı
  • Yenilenecek olan ehliyet
  • Sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • Kan grubu kartı
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Hangi engelliler ehliyet alamaz?

Engelli bireyin ehliyet alması kişinin engel durumuna göre değişkenlik gösterir. Ortopedik engeli bulunanlar özel tertibatlı araçlar kullanarak ehliyet alabilirler. İşitme engeli olanlar normal ehliyet alabilir ama ticari araç kullanamazlar. Epilepsi hastaları ehliyet alabilir ama ticari ve resmî araç kullanamaz. Zihinsel engeli bulunanlar ehliyet alamazlar. Yönetmelik tarafından belirtilen durumlara göre şu kişiler ehliyet alamaz:

  • Zeka geriliği olan bireyler
  • Alkol bağımlılığı olan bireyler
  • Uyuşturucu madde kullanan bireyler
  • Bunama, dikkat bilinci, duygu ve heyecan sorunu olan bireyler,
  • Duyusal, motor, koordinasyon ve denge açısından hastalığı olan bireyler.


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