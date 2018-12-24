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Engelli elleriyle yaptığı tasarımlar geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan ve çocukluğunda geçirdiği hastalık sonucu el parmaklarını kullanamayan Şenay Başoğlu Yücel, hobi olarak başladığı takı tasarımını geçimini sağladığı meslek haline getirdi - Başoğlu Yücel: - "Engellilere acınmasını istemiyorum. Biz birçok insandan daha çok azimliyiz. Üretmeyi ve öğrendiklerimi bildiklerimi öğretmeyi çok seviyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - SEDAT KARA - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan ve çocukluğunda geçirdiği hastalık sonucu el parmaklarını kullanamayan Şenay Başoğlu Yücel, hobi olarak başladığı takı tasarımıyla geçimini sağlıyor.

Sosyal aktivitede bulunmak için 15 yıl önce takı tasarım kursuna katılan ve iğne ve iplikle boncukları birleştiren Yücel, geçen sürede bu hobisini meslek haline getirdi.

Evinin bir bölümünü atölye haline getiren 44 yaşındaki Yücel, işaret ve başparmağı ile avuç içine sıkıştırdığı iğneyi kullanarak kendi hayal dünyasının ürünü olan kolye, bileklik, küpe ve benzeri ürünler yapıp satışa sunuyor.

Yücel, emek vererek hazırladığı takıları ağırlıklı olarak, oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden satıyor.

- "Tasarım yapmayı çok seviyorum"

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı takı tasarımı sayesinde aile ekonomisine azımsanmayacak düzeyde katkıda bulunduğunu söyledi.

Vaktinin büyük bölümünü atölyesinde geçirdiğini ifade eden Yücel, boncukları birbirine ekleyerek bir ürün haline getirmekten büyük bir keyif aldığını kaydetti.

Yücel, el parmaklarını hastalık nedeniyle kullanamadığını ancak bunu çocukluğundan beri sorun etmediğini, hep hayatın içinde olmaya gayret gösterdiğini belirtti.

"Boncukları elime aldığımda bütün yorgunluğum gidiyor." diyen Yücel, bir işle uğraşmanın, üretmenin ve bu üretim sonucu para kazanmanın kendisine pozitif bir enerji yüklediğini anlattı.

Yücel, ürettiği her takıda farklı duygular yüklü olduğunu aktararak, "Takı tasarım yapmayı çok seviyorum. Beni hayata bağlayan bir meslek olarak görüyorum." dedi.

- "Biz birçok insandan daha çok azimliyiz

Ellerinin engelli olmasına karşın kendisini yetenekli gördüğünün altını çizen Yücel, "Yapmış olduğum takı tasarımlarını elleri düzgün olan birçok insan yapamıyor. Engellilere acınmasını istemiyorum. Biz birçok insandan daha çok azimliyiz. Ben küçük şeylerden mutlu olan birisiyim. İnsanları çok seviyorum. Üretmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum." diye konuştu.

Yücel, elinden düşürmediği iğne ile tek tek boncuklara işlediği kolyeyi 1-2 günde, bileklikleri ise 1 günde yaptığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
engelli Hayrabolu Takı Tasarım Tekirdağ

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