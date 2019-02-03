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Engelli erkek memura 'küpe' tutanağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Adliyesi Tarama Bürosu'nda memur olarak görev yapan görme engelli Mustafa Emrah Hasgül (32) hakkında küpe taktığı gerekçesiyle birim müdürü tarafından tutanak tutuldu.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Adliyesi Tarama Bürosu'nda memur olarak görev yapan görme engelli Mustafa Emrah Hasgül (32) hakkında küpe taktığı gerekçesiyle birim müdürü tarafından tutanak tutuldu. 14 yıldır küpe taktığını söyleyen Mustafa Emrah Hasgül, 5 yıllık memurluk döneminde sorun yaşamadığını, son 3 aydır küpesi nedeniyle iş yerinde kendisine baskı yapıldığını iddia etti. Yüzde 60 görme engeli bulunan Mustafa Emrah Hasgül, 5 yıl önce engelli kadrosundan girdiği sınavı kazanarak memur oldu. İstanbul'da göreve başlayan, 3 yıl önce Gaziantep Adliyesi'nin Tarama Bürosu'na tayin olan Hasgül, iddiaya göre 3 ay önce çalıştığı birim müdürü tarafından küpe takmaması konusunda uyarıldı. Ancak, yıllardır küpe takan Hasgül, bunu kabul etmeyerek küpe takmayı sürdürdü. Birkaç kez daha sözlü olarak uyarıldığı öne sürülen Mustafa Emrah Hasgül, küpe takmaya devam edince 28 Ocak günü birim müdürü tarafından hakkında mesaiye uyarılara rağmen küpeyle gelmeyi sürdürdüğü belirtilerek tutanak tutuldu. Ailesiyle birlikte yaşayan Hasgül, 14 yıldır küpe taktığını, bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadığını, ancak son 3 aydır kendisine küpe nedeniyle baskı yapıldığını iddia etti. Kendisinin küpe takması halinde sürgün edileceği tehdidinde bulunulduğunu ileri süren Hasgül, şöyle konuştu: "Yıllardır küpe takıyorum ve 5 yıldır Adalet Bakanlığı'nda görev yapıyorum. Bu zamana kadar küpemle alakalı hiçbir sıkıntım yoktu. Son 3 aydır küpemle alakalı baskılar var. Yaptığım araştırmada, daha önce benzer bir durumla karşılaşan memurun açtığı dava sonrası Danıştay, erkek memurun küpe takmasında bir sakınca olmadığı yönünde karar vermiş. Ben de bu hakkımı kullanarak küpemi takmaya devam ediyorum. Bana 'ya küpeyi çıkaracaksın ya da sürgün yiyeceksin' diyorlar. Ben küpem nedeniyle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Gerekirse sürgüne giderim ama hakkım olan küpeyi takmaya devam edeceğim."

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