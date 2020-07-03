Engelli eşi için öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kaldı!

Felç olduğu için yetişkin hayatının çoğunu tekerlekli sandalyede geçiren Cambry’in seyahat özgürlüğü, tekerlekli sandalyesinin hareket edebileceği kaldırımlarla sınırlıydı.
Ancak erkek arkadaşı Zack Nelson, Cambry daha çok yere gidebilsin diye iki elektrikli bisikleti bir araya getirerek, düzeneğe bir de koltuk eklemeyi denedi. Zack’in icadı işe yaradı. Cambry, bu sayede yepyeni bir özgürlüğü tattı. Dana önce imkansız görünen engellerin üstesinden gelerek, kilometrelerce yol yapabildi.
Kısa bir süre içinde evlenen Cambry ve Zack “Not a Wheelchair” (Tekerlekli Sandalye Değil) adını verdikleri icadı seri olarak üretmeye başladı. Tasarımın orijinal halinden yola çıkan çift, güvenilir ve dayanıklı bir arazi aracı yapmayı başardı.
Çiftin belirttiğine göre, off-road uyarlamalarında insanlar birkaç seçeneğe sahip. Ancak bu seçenekler ya bir araba kadar maliyetli ya da süper yavaş.
Zack ve Cambry ise uzun yol yapabilecek, hızlı ve hafif bir tasarım üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini biliyordu.
Çiftin yaşadığı Amerika’da 2.7 milyon tekerlekli sandalye kullanıcısı var.
Birçok farklı nedenden dolayı özel ihtiyaçlara yönelik tekerlekli sandalyeler ise her geçen gün daha çok önem kazanıyor.
Çiftin tasarladığı tekerlekli sandalye elektrikle çalışıyor ve neredeyse sessiz.
Saatte 20 km hız yapabiliyor.
Araziye ve binicinin ağırlığına bağlı olarak tek akü ile 16 ila 32 km, iki akü ile 40 ila 56 km yol yapılabiliyor.
Zack ve Cambry’nin en büyük amacı, kullanışlı ve satın alınabilir bir ürün sunmak.
Tasarım, monte edilebilir bir arka raf sistemine sahip. Böylece kamp ekipmanı, soğutucu veya piknik sepeti gibi malzemeler taşınabiliyor.
Bisiklet parçaları kullanılarak yapıldığı için tamiri ve bakımı oldukça kolay.
Araç kapalı durumdayken 1.5 metre uzunluğunda ve 81 cm genişliğinde.
Bu sayede kolayca bagaja sığabiliyor.
Ve dar kaldırımlarda dahi kullanılabiliyor.
Araç karlı veya kumlu zeminlerde de yol alıyor.
Aracın taşıyabileceği, önerilen ağırlık ise 102 kg.
İkilinin tasarladığı tekerlekli sandalyeye sosyal medyada birçok olumlu yorum geldi.
Bir kullanıcı "Bu Zack, tam bir 'super-man'" derken;
Başka bir kullanıcı "İnsan zekası, akıllı kitle imha silahları yerine gerçekten dikkat çekici bir şey için kullanıldığında... İnanılmaz" dedi.