Engelli eşi için öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kaldı!

Felç olduğu için yetişkin hayatının çoğunu tekerlekli sandalyede geçiren Cambry’in seyahat özgürlüğü, tekerlekli sandalyesinin hareket edebileceği kaldırımlarla sınırlıydı.

Ancak erkek arkadaşı Zack Nelson, Cambry daha çok yere gidebilsin diye iki elektrikli bisikleti bir araya getirerek, düzeneğe bir de koltuk eklemeyi denedi. Zack’in icadı işe yaradı. Cambry, bu sayede yepyeni bir özgürlüğü tattı. Dana önce imkansız görünen engellerin üstesinden gelerek, kilometrelerce yol yapabildi.

Kısa bir süre içinde evlenen Cambry ve Zack “Not a Wheelchair” (Tekerlekli Sandalye Değil) adını verdikleri icadı seri olarak üretmeye başladı. Tasarımın orijinal halinden yola çıkan çift, güvenilir ve dayanıklı bir arazi aracı yapmayı başardı.

Çiftin belirttiğine göre, off-road uyarlamalarında insanlar birkaç seçeneğe sahip. Ancak bu seçenekler ya bir araba kadar maliyetli ya da süper yavaş.

Zack ve Cambry ise uzun yol yapabilecek, hızlı ve hafif bir tasarım üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini biliyordu.

Çiftin yaşadığı Amerika’da 2.7 milyon tekerlekli sandalye kullanıcısı var.