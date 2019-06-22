Engelli eşi ve çocuklarına adeta gözü gibi bakıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan Veziha Yardım, zihinsel engelli ve epilepsi hastası kızlarıyla yüzde 90 görme engelli eşine adeta bir bebek gibi bakıyor.

İlçede 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü için konteynerde ailesiyle yaşayan 60 yaşındaki Veziha Yardım, doğuştan zihinsel engelli ve epilepsi hastası çocukları 38 yaşındaki Züleyha ve 35 yaşındaki Halime ile yüzde 90 görme engelli eşi 60 yaşındaki Emin Yardım'ın her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Çevresindekilerinin de takdirini kazanan anne, özellikle iki kızının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Veziha Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü için konteynerde yaşadıklarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Sekiz çocuğunun olduğunu, iki kızının doğuştan zihinsel engelli ve epilepsi hastası, eşinin ise gözünden yaşadığı rahatsızlık sonucu yüzde 90 görme engelli olduğunu anlatan Yardım, zorluklar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.