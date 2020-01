İdlib ve Halep’ten kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere göçü sürüyor. Engelli eşi ve kızlarıyla İdlib’den kaçan annenin dramı da yürekleri sızlatıyor.

İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, çadırlara sığınmaya devam ediyor. Bombardımandan kaçarak güvenli noktalarda çadır kuran Ayşe El Suri, 2 engelli kızı ve bombardımandan etkilenen eşiyle birlikte çadırda yaşıyor. Kızlarından Safiyye El Suri’nin ve eşi Katib El Suri’nin yatalak olduğunu söyleyen yaşlı kadın, diğer kızı Hüde El Suri’nin ise güçlükle ayağa kalkabildiğini söyledi.

Çadırda çok zor şartlarda kaldıklarını ve çok yorgun olduklarını söyleyen Ayşe Eli Suri, “2 ay önce bombardımanlardan kaçarak buradaki güvenli noktalara göç ettik. Kızlarımdan biri zihinsel engelli ve ayağa kalkamıyor. Diğer kızım ise belinden doğuştan gelen bir sorun nedeniyle güçlükle ayağa kalkıyor ve hiçbir şey kaldıramıyor, kendisi zor yürüyor zaten. Eşim ise bombardımanlardan etkilenerek yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Bir kızım ve eşim yatağa mahkumlar. Ve elimizde avucumuzda bir şey yok şekere, una muhtacız. Çok yorgunuz” dedi.

Etraflarında her yerin bombalanması sonrası köylerinden güçlükle kaçabildiklerini ifade eden Ayşe El Suri, “Etrafımızı vurdular, her tarafımızı uçaklarla sardılar biz de zorda olsa kaçmak zorunda kaldık. Buradaki güvenli noktaya gelene kadar da 3 farklı noktaya daha göç etmiştik. En son buraya geldik” diye konuştu.

Ayşe El Suri, savaşın bir an önce son bulmasını dileyerek, köyüne dönmek istediğini sözlerine ekledi.