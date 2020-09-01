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Engelli eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Antalya'da, yüzde 70 ortopedik engelli eşi İnan Berak'ı (45) 4 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Berak, 'eşi kasten öldürme suçu'ndan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Engelli eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Olay, geçen yıl 24 Eylül günü, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan 11 yaşındaki Y.B., aynı odada kaldığı ortopedik engelli annesi İnan Berak'ı göremeyince salona bakmak istedi ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, elbise askısıyla kapıyı açınca, annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Y.B., yan evdeki anneannesine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yerinden bıçaklandığı belirlenen İnan Berak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kapının zorlanmadan açıldığını, evdeki televizyonun verandanın altına bırakıldığını belirledi.
Ekipler, İnan Berak'ın eşi Mehmet Berak ile kardeşi emekli infaz koruma memuru H.B.'yi gözaltına altı. Mehmet Berak ve kardeşi H.B., sevk edildikleri Antalya 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. H.B., 3 ay sonra tahliye edildi.
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Berak, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık H.B. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, ölen kadının ailesinin avukatları, “Olay günü maktulün çocuğu, kendisini odaya amcasının kilitlediğini söylüyor. Amcası ile arasında husumet yokken, onu suçlaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca mahalle muhtarı da kardeşinin sanık Mehmet Berak'ı rahatlıkla yönlendirebileceğini beyan etmiştir. Biz H.B.'nin de suça iştirak ettiğini düşünüyoruz. H.B.'nin azmettirici olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Mahkemenin son sözlerini sorduğu sanıklardan H.B., maddi-manevi mağdur olduğunu belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Koca Mehmet Berak da eşini çok sevdiğini ifade ederek, “Böyle bir olay yaşadığım için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, H.B.'yi beraat ettirirken, Mehmet Berak'ı 'eşi kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti cezada indirim yapmadı.

Engelli eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

(DHA)

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