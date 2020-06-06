Engelli Filistinli'nin Öldürülmesi Floyd Olayını Hatırlattı

İsrail polisinin geçen hafta engelli bir Filistinli’yi ateş ederek öldürdüğü olay, ABD’de polis nezaretinde öldürülen siyah Amerikalı George Floyd cinayetine benzetiliyor. 32 yaşındaki Filistinli’nin ölümüne karşı düzenlenen protestolarda nadir rastlanır bir şekilde Yahudi ve Arap toplulukları birlikte adalet çağrısı yaptı.

Floyd’un Amerika’nın Minneapolis kentinde polis gözaltısı sırasında öldürülmesinden birkaç gün sonra, 30 Mayıs’ta Filistinli Eyad Hallaq, Kudüs’te İsrail polisinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Otistik olduğu belirtilen 32 yaşındajki Hallaq’ın tam olarak nasıl öldürüldüğü netlik kazanmadı. Ancak Hallaq’ın ailesi, genç adamın üzerinde engelli olduğunu belirten yaka kartıyla birlikte, evlerine 10 dakika yürüme mesafesindeki okula yürümek üzere dışarı çıktığını söylüyor.

Emniyet biriminden yapılan açıklamada, polis memurlarının Eski Kudüs sınırları içinde, ''tabancaya benzer şüpheli bir nesne'' taşıdığı düşünülen bir şahsı belirleyerek bu kişinin peşine düştüğü ancak polisin ‘dur’ çağrılarına uymayarak koşmaya başlayan kişiye kovalamaca esnasında ateş açıldığı aktarıldı.