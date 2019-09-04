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Engelli Gamze Elibol, 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Engelli Gamze Elibol, 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Bedensel engelli tiyatro oyuncusu ve sanat yönetmeni Gamze Elibol, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

İstanbul'da ikamet eden bedensel engelli Gamze Elibol, sosyal sorumluluk projesi kapsamında açtığı atölyede ürettiği ürünlerin satışından elde ettiği gelirle engellilere tekerlekli sandalye alıyor.

Bu kapsamda Elibol'un getirdiği 72 tekerlekli sandalye, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki engellilere törenle teslim edildi.

Gamze Elibol, yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Engelsiz Sanat ve Kültür Merkezi'ne ait atölyede üretimini yaptıkları ürünlerin satışından sağladıkları gelirle engellilere yardım ettiğini söyledi.

Engellilerin yardım toplayan, eğitim seviyesi düşük bireyler yerine ayakları üzerinde durabilmesi için çaba gösterdiğini aktaran Elibol, "Engelli olmamdan ziyade, 'gençlere nasıl örnek olabilirim' çabasındayım. Bunun için Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şırnak'a daha önce hiç gelmemiştim, geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Engelli annesi Habile Şayık, yüzde 97 engelli kızının tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağlayan Elibol'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
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